Sonuçlar açıklandı sıra tercihlerde... LGS’de 352 şampiyon

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TÜRKİYE genelinde 973, yurtdışında ise 11 sınav merkezinde düzenlenen ve 1 milyon 38 bin 544 ortaokul 8’inci sınıf öğrencisinin başvurduğu LGS merkezi sınavına 992 bin 906 aday katıldı. Böylece sınava katılım oranı yüzde 95.61 olarak gerçekleşti. 352 aday tüm sorulara doğru cevap vererek şampiyon oldu. Yayımlanan kılavuzla birlikte LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci de başladı. Tercih süreci 17 Temmuz saat 17.00’ye kadar devam edecek.

YERLEŞTİRMELER 2 ŞEKİLDE

LGS yerleştirmeleri merkezi ve yerel olarak iki şekilde yapılacak. Kılavuza göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye, merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların öğrenci kontenjanı da 203 bin 638 olarak belirlendi. Öğrencilerin yüzde 83.85’i yerel, 16.15’i ise merkezi yerleştirme sınav puanıyla kayıt yaptıracak. LGS kapsamında merkezi yerleştirme; merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Bu okullarda belirlenen kontenjana ve puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, ardından 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

İKAMETE GÖRE

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Yerel yerleştirme işlemleri; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme olacak.

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YEREL TERCİHLE

Öncelikle tüm öğrencilerin, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunması gerekiyor. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak. Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler tercihte bulunamayacak. Yerleştirmelere esas nakiller ise iki dönemde yapılacak.

DEPREMZEDELERE POZİTİF AYRIMCILIK

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ile Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2023-2024 eğitim öğretim yılını bitiren öğrencilere ayrıcalık tanındı. Bu öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların tamamında tercih yapabilecek.

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29 ŞAMPİYON BAHÇEHİR’DEN...

Türkiye genelindeki 352 şampiyondan 29’u Bahçeşehir Koleji’nden çıktı.

UZMAN GÖRÜŞÜ

İKİ AVANTAJ BİR DEZAVANTAJ

Salim Ünsal - Eğitim Uzmanı:

Bu yıl tercihte iki avantaj bir dezavantaj görülüyor. Birinci avantaj bir yüzdelik dilime düşen öğrenci sayısındaki azalma, ikinci avantaj adayların aynı netlerle daha iyi yüzdelik dilimler elde edebilmesi. Dezavantaj ise kontenjanın azalmış olması. Geçen sene her yüzde 1’lik dilime 10 bin 302 aday düşerken şimdi 9 bin 929 aday düşüyor. Yani dilimlerde aday sayısında yüzde 3.6’lık bir avantaj ortaya çıktı. Gördüğüm LGS sonuç belgelerine göre adayların elde ettiği yüzdelik dilimleri geçen yıla oranla daha iyi düzeyde. Örneğin geçen yıl yaptığı netlerle yüzde 6’lık dilime giren öğrenci bu yıl aynı netleri yaptıysa yüzde 2.8’lik dilime girmiş gibi görünüyor. Kontenjanlarda da küçük bir azalma var. Geçen yıl okul kontenjanları 206 bin 414’tü. Bu yıl 203 bin 638 olarak belirlendi. Tüm bu değişkenlerle yerleştirmelerin geçen seneden daha avantajlı olacağı bekleniyor. Okulların taban dilimleri gerileyebilir, hatta bazılarına daha rahat girilebilir.

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LGS YERLEŞTİRME TAKVİMİ

- 28 Haziran Merkezi sınav puanlarının ve tercihlere esas kontenjan tablolarının ilanı

- 28 Haziran-16 Temmuz Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması

- 28 Haziran-17 Temmuz Yerleştirme işlemleri için terc ihlerin alınması

- 22 Temmuz Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ÖZEL OKULLAR KAYIT TAKVİMİ

- 1. ÖN KAYIT DÖNEMİ 29-30 HAZİRAN-01-02 TEMMUZ

- 1. KESİN KAYIT DÖNEMİ (Asil Liste) 03 TEMMUZ

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- 1. YEDEK LİSTE KESİN KAYIT DÖNEMİ 04 TEMMUZ

- 2. ÖN KAYIT DÖNEMİ 05-07 TEMMUZ 2024

- 2. KESİN /ASİL- YEDEK LİSTE KAYIT DÖNEMİ 08 TEMMUZ

- SERBEST KAYIT DÖNEMİ 09 -10 -11- 12 TEMMUZ

- YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL DÖNEMİ 22 TEMMUZ-5 AĞUSTOS

Başakşehir İBB Akşemsettin Ortaokulu’nun 3 öğrencisi Ecrin Kaplan, Mehmet Arif Yıldız ve Ebrar Nalbant, LGS’de tüm sorulara doğru yanıt verip şampiyon olmayı başardı.

BİRİNCİLER ANLATTI: BİZ BÖYLE BAŞARDIK

- Yaklaşık bir milyon aday içinden tam puan alarak şampiyon olan birinciler, kendilerini LGS’de zirveye götüren sırları verdi...

BENİM SIRRIM ‘HATA DEFTERİ’ Ahmet Emin Yetkin (Bahçeşehir Koleji):

Son anda değiştirdiğim ‘eşlik benzerlik’ sorusu vardı. Cevabını 15 yapmıştım, 20’ye çevirdim. Beni başarıya götüren en önemli detay ise ‘hata defteri’ adını verdiğim bir defter oldu.

Denemelerde yaptığım yanlışları kesip oraya yapıştırdım. Burada zaaflarımı bir arada görebildim ve üstüne gittim. 7 yaşından beri piyano çalmak beni daha sistemli biri yaptı. İstanbul Erkek Lisesi ilk tercihim. İdolüm Aziz Sancar.

AMACIM DEDEME ŞİFA OLMAK Elif Zeren Adalı (Bahçeşehir Koleji)

Küçüklüğümden beri hedefim uzay mühendisi olmaktı. Ancak kısa zaman önce dedemin kanser olduğu haberini aldık. Bu beni çok sarstı. O ve onun gibi hastalara umut ışığı olmak, şifa aramak için genetik mühendisi olmak istiyorum. İstanbul Erkek Lisesi istiyorum ama diğer okullara da bakacağım.

ANLAYARAK ÇALIŞTIM Umut Arcan (Bilfen Çamlıca):

Boyum 1.95 ve Pamukspor’da basketbol oynuyordum. Bu sene İstanbul 4’üncüsü olduk. Türkiye Şampiyonası’nda da son 8’e kaldık. Yoğun ve güzel bir basketbol hayatım var. Bu nedenle çok fazla soru çözemedim ama her soruyu anlayarak ilerledim. Sınav hazırlığını dersler ve sporla birlikte yürütmek zordu. İlk gördüğüm andan itibaren İstanbul Erkek Lisesi’ni istiyorum.

SINAVA ÇOK İYİ HAZIRLANDIM Mehmet Ozan Altunay (Bilfen İskenderun):

Depremi 7’nci sınıftayken yaşadım. Kendimi toparlamak için zaman buldum, daha iyi hazırlandım. Ağabeyim geçen sene 1 yanlış yapmıştı, Amerikan Robert Lisesi’ne başladı. Ben de o okulu istiyorum.