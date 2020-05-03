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Haber Giriş: 03.05.2020 - 14:29,Son Güncelleme:

Sonuç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Sonucun Eş Anlamlısı

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Sonuç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Sonucun Eş Anlamlısı
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Sonuç kelimesine karşılık olarak gelecek bir eş anlamlı sözcük bulunuyor. Ancak genel itibariyle eş anlamlısı yerine sonuç kelimesi daha fazla değerlendirilmektedir. Peki, sonuç kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sonucun eş anlamlısı hakkında bilgiler.

Sonuç kelimesinin TDK'ya göre eş anlamlısı ‘netice’ olarak biliniyor. Eş anlamlı olarak her iki kelime ile aynı anlam üzerinden değerlendirmek ve kullanmak mümkün. Tabii bazı alanlar açısından sonuç ve netice kelimesi değişik yerlerde değerlendirme biliyor.

 Sonuç Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Netice kelimesi sonuç sözcüğüne göre daha eski zamanlarda kullanılmaktaydı. Her ne kadar günümüzde hala değerlendirilse dahi sonuç kelimesi daha fazla öne çıkıyor. Bu eş anlamlı kelimeyi örneklendirmek gerekirse;

 ‘’Netice için sizlere haber vereceğiz.’’

 Bu durum bir iş görüşmesi veya farklı durumlar için kullanılacak bir cümledir. Bu cümlede aynı şekilde sonuç sözcüğü de kullanıldığında aynı anlamı ifade etmektedir.

 Sonucun Eş Anlamlısı

 Türkçede çoğu kelimenin eş anlamlısı bulunur. Böylece arka arkaya gelen cümlelerde eş anlamlıları kullanarak daha etkili bir bütünlük sağlanabilmektedir. Bu doğrultuda sonuç kelimesinin eş anlamlısı olarak Türk Dil Kurumu'na göre ‘netice’ sözcüğü değerlendirilebilir.

 

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