Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sonu görünmüyor: 25 kilometrelik TIR kuyruğu

#TIR#Kuyruk#Sarp Sınır Kapısı
Sonu görünmüyor: 25 kilometrelik TIR kuyruğu

Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle savaş bölgesini kullanmak istemeyen TIR'lar Türkiye üzerinden Kafkasya'ya geçiş için Sarp Sınır Kapısı'nı tercih edince kilometrelerce uzayan TIR kuyruğu oluştu.

Haberin Devamı

Kemalpaşa ilçesinde başlayan TIR kuyruğu önce Hopa ardından Arhavi ilçesine kadar ulaşırken, iki ilçe arasındaki 25 km'lik sahil boyunca yaklaşık bin 200 TIR sahil boyunca kuyruğa neden oldu.

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı bu kez Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yoğunluk yaşıyor. Uluslararası taşımacılık yapılan TIR'lar, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle savaş bölgesini kullanmak istemeyince Türkiye üzerinden Kafkasya'ya geçiş için Sarp Sınır Kapısı'nı tercih etti. Bu durum Sarp Sınır Kapısı'nda kilometrelerce TIR kuyruğuna neden oldu. Yurt dışından gelen TIR'lara Türkiye'nin dört bir yanından gelen TIR'lar da eklenince TIR kuyruğu yaklaşık 25 km'ye ulaştı. Tırlar Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sağlı, sollu yol kenarına park ederek sıralarını beklerken, karayolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, zaman zaman trafiğinde aksamasına sebep oldu.

Haberin Devamı

Sonu görünmüyor: 25 kilometrelik TIR kuyruğu

"BÖLGEMİZİN EN BÜYÜK PROBLEMİ"

Yoğunluğun Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle o bölgeyi kullanmak istemeyen tır sürücülerinden kaynaklı olduğunu ifade eden, Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Kesim, “Bölgemizin en büyük sorunlarından biri TIR kuyrukları. Maalesef araçlarımız zamanında ulaşamıyor. Kuyruklar 4 gün, 5 gün gecikmelere neden oluyor. Bu işin bir an önce çözüm bulması gerekiyor. Bugün bölgeyi gezdim. Arhavi’den Sarp’a kadar gittim dehşet bir TIR kuyruğu var. Elimizdeki işleri de ihracat yapmış olduğumuz anlaşmaları bozacağız. Taleplerimiz zamanında yerine ulaştıramıyoruz. Nakliyecinin ciddi anlamda sıkıntıları var. Ne şirketler memnun ne de şoför memnun. Çünkü şoförün aldığı ücret yollarda yeme içmesine gidiyor. Dört gün, beş gün burada bekliyor bir de dönüşte var. Yükler istenildiği tarihte yerine ulaşamıyor. Bu şekilde devam etme şansımız yok. Araçlarımızı garaja çekmek zorunda kalacağız. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Şuan yaklaşık bin 200 TIR kuyruğu görünüyor” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Sonu görünmüyor: 25 kilometrelik TIR kuyruğu

Haberle ilgili daha fazlası:
#TIR#Kuyruk#Sarp Sınır Kapısı

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar