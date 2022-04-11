Sonu görünmüyor: 25 kilometrelik TIR kuyruğu

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Kemalpaşa ilçesinde başlayan TIR kuyruğu önce Hopa ardından Arhavi ilçesine kadar ulaşırken, iki ilçe arasındaki 25 km'lik sahil boyunca yaklaşık bin 200 TIR sahil boyunca kuyruğa neden oldu.

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı bu kez Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yoğunluk yaşıyor. Uluslararası taşımacılık yapılan TIR'lar, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle savaş bölgesini kullanmak istemeyince Türkiye üzerinden Kafkasya'ya geçiş için Sarp Sınır Kapısı'nı tercih etti. Bu durum Sarp Sınır Kapısı'nda kilometrelerce TIR kuyruğuna neden oldu. Yurt dışından gelen TIR'lara Türkiye'nin dört bir yanından gelen TIR'lar da eklenince TIR kuyruğu yaklaşık 25 km'ye ulaştı. Tırlar Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sağlı, sollu yol kenarına park ederek sıralarını beklerken, karayolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, zaman zaman trafiğinde aksamasına sebep oldu.

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"BÖLGEMİZİN EN BÜYÜK PROBLEMİ"

Yoğunluğun Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle o bölgeyi kullanmak istemeyen tır sürücülerinden kaynaklı olduğunu ifade eden, Arhavi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Kesim, “Bölgemizin en büyük sorunlarından biri TIR kuyrukları. Maalesef araçlarımız zamanında ulaşamıyor. Kuyruklar 4 gün, 5 gün gecikmelere neden oluyor. Bu işin bir an önce çözüm bulması gerekiyor. Bugün bölgeyi gezdim. Arhavi’den Sarp’a kadar gittim dehşet bir TIR kuyruğu var. Elimizdeki işleri de ihracat yapmış olduğumuz anlaşmaları bozacağız. Taleplerimiz zamanında yerine ulaştıramıyoruz. Nakliyecinin ciddi anlamda sıkıntıları var. Ne şirketler memnun ne de şoför memnun. Çünkü şoförün aldığı ücret yollarda yeme içmesine gidiyor. Dört gün, beş gün burada bekliyor bir de dönüşte var. Yükler istenildiği tarihte yerine ulaşamıyor. Bu şekilde devam etme şansımız yok. Araçlarımızı garaja çekmek zorunda kalacağız. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Şuan yaklaşık bin 200 TIR kuyruğu görünüyor” ifadelerini kullandı.

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