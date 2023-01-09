'Sonraki seçimde daha çok oy alacağını biliyorlar'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İstanbul’da Esenyurt Belediyesi Proje Hizmet Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partililer de katıldı. Kılıçdaroğlu, özetle şöyle konuştu: “Ekrem Başkan inşaatı duran bütün metro inşaatlarını yeniden başlattı. Geçen gün de en büyük metro hattını birlikte açtık. Şimdi onu da engellemeye çalışıyorlar. Nasıl olur da İBB Başkanı’nı görevden alırız, bunun peşindeler. Hiç kimse unutmasın, Ekrem Başkan’ı kimseye kaptırmayız. Onun hesap vereceği tek organ 16 milyon İstanbulludur.

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SEÇİMLE GELEN

Demokrasi mi diyoruz, o zaman seçimle gelen seçimle gider. Başkan’ın bir sonraki seçimde çok daha büyük oy alacağını biliyorlar. O zaman ne yaparız, ayağını nasıl kaydırırız? Yargıyı sopa olarak kullanıyorlar ama buradan o savcılara, hâkimlere sesleniyorum, adalet duygusuna sahip olmadığınızı biliyorum. Adalet duygusuna sahip olmayan hiç kimsenin hâkim koltuğunda oturmaya hakkı da yetkisi de yoktur. Sanıyorlar ki gelecekler istediklerini yapacaklar. Türkiye Cumhuriyeti hiç kimsenin babasının malı değildir, kimse unutmasın CHP’nin 100 yıllık Kuvayımilliye ruhu vardır. Belediye başkanlarımız arı gibi çalışıyor. Engeller çıkarıyorlar, çıkarsınlar hiç önemli değil ama yargının sopa olarak kullanılmasını asla kabul etmiyoruz. Milletin sesine de oyuna da güven duyacağız.”

'DAVUL ZURNAYLA SURİYELİLERİ GÖNDERECEKTİK'

Kılıçdaroğlu “Bugün 2 otobüsle Suriyeli kardeşlerimizi Suriye’ye gönderecektik. Hemen müdahale ettiler, ‘Vay nasıl olur, Kılıçdaroğlu geldi Suriye’ye gönderecek, biz ne diyeceğiz?’ Ne derseniz deyin, en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye’ye davulla zurnayla göndereceğiz. Ondan sonra göreceksiniz Esenyurt nasıl oluyor, İstanbul nasıl oluyor, Türkiye nasıl oluyor?” dedi.