Son dakika haberler: Karara böyle isyan etti: Sonraki haberiniz ölümüm

TAHLİYEYE İSYAN ETTİ

Bakırköy 45’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen son duruşmada Tarık K.’nin tahliye edilmesine isyan eden Rüya K., duruşma çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hangi adalete güveneyim şimdi ben? Adam daha ne yapmalı? Polis kimliği ve rozet takıp insanları dolandırarak iş yapan bir adam. Bu adam zaten denetimli serbestliği varken benim evimi bastı, beni dövdü, bana şiddet uyguladı. Bir sonraki haberiniz ölüm haberim olacak. Can çekişerek mi yoksa kurşunla mı öldürüleceğim onu düşünüyorum. Nasıl öldürüleceğimi düşünüyorum şu anda. Evimin önünde bir sürü kurşun sıktı” dedi.