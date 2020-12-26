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Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 26.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Karara böyle isyan etti: Sonraki haberiniz ölümüm

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Son dakika haberler: Karara böyle isyan etti: Sonraki haberiniz ölümüm
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İstanbul, Bakırköy’de 4 ay evli kaldıktan sonra boşandığı Rüya K.’yi farklı tarihlerde darp edip yaraladığı ve evinin önünde ateş ettiği iddiasıyla tutuklanan Tarık K., 6 ay tutukluluğun ardından tahliye edildi.

TAHLİYEYE İSYAN ETTİ

Bakırköy 45’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen son duruşmada Tarık K.’nin tahliye edilmesine isyan eden Rüya K., duruşma çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hangi adalete güveneyim şimdi ben? Adam daha ne yapmalı? Polis kimliği ve rozet takıp insanları dolandırarak iş yapan bir adam. Bu adam zaten denetimli serbestliği varken benim evimi bastı, beni dövdü, bana şiddet uyguladı. Bir sonraki haberiniz ölüm haberim olacak. Can çekişerek mi yoksa kurşunla mı öldürüleceğim onu düşünüyorum. Nasıl öldürüleceğimi düşünüyorum şu anda. Evimin önünde bir sürü kurşun sıktı” dedi. 

Son dakika haberler: Karara böyle isyan etti: Sonraki haberiniz ölümüm

 

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