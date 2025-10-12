Sönmeyen ateş ve su... Horasan Erenleri Cemevi açıldı

Haberin Devamı

MHP Lideri, 15 yıl önce Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde satın aldığı araziyi, 18 Aralık 2022’deki Mersin mitingine katılan Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu’na hibe etmişti. Bağış sonrası arazide Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergâhı Cemevi’nin yapımına başlandı. Yaklaşık 6 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük cemevlerinden biri olma özelliğini taşıyan dergâh, mimarisinde Alevi inanç ve geleneğinin izleri yansıtılıyor.

12 KÖŞELİ TAVAN

Bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere üç kattan oluşuyor. Yapının cem salonu, kırlangıç motifiyle yedi kat gökyüzünü temsil ediyor. Cemevinin dört kapısı şeriat, tarikat, marifet ve hakikati temsil ediyor. 12 köşeli tavan ise 12 imamı sembolize ediyor. Cem salonunda sönmeyen ateş ve su figürleri yer alıyor. Cemevi ilk etapta günübirlik hizmet verecek. Külliyede 307 metrekarelik cem salonu, 50 araçlık kapalı ve 15 araçlık açık otopark, 160 kişilik toplantı salonu, fuaye alanı, dede odası, sohbet odası, yemek salonu, sanayi tipi mutfak, kurban kesim alanı, gasilhane, morg ve misafirhane bulunuyor. İkinci etap çalışmalarında mobilya ve iç dizayn tamamlanacak, 50 yatak kapasiteli misafir odaları hizmete girecek. İkinci etap çalışmalarının da 2 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Hacıbektaş Horasan Erenleri Cemevi, dün düzenlenen törenle hizmete girdi. Konuşmaların ardından sanatçı Yavuz Bingöl ve İsmail Altunsaray’ın da katılımıyla Alevi türküleri dinletisi gerçekleşti. Dualar eşliğinde kurdele kesilerek, cemevinin açılışı hayata geçti.

ERDOĞAN, BAHÇELİ’YE ŞÜKRANLARINI SUNDU

Davetiyesi ilk olarak MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye sunulan açılışa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Nevşehir Valisi Ali Fidan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Yıldırım ve İsmail Özdemir, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, çok sayıda MHP ve AK Parti mlletvekili ve Alevi dedeleri katıldı. Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, konuşmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Nazik davetiniz için teşekkür ediyordum. Cemevinin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.

Emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu aşk ocağının inşasına öncülük eden Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye şükranlarımı sunuyorum” mesajını okudu.

ALEVİ İLE SÜNNİ BİRLİĞİNİN SEMBOLÜ

- MHP Lideri’nin proje sürecini yakından takip ettiğini vurgulayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, cemevinin yapılış hikâyesini şöyle anlattı: “Sayın Genel Başkan bu arsayı 15 yıl evvel almış. Bunu da bir Alevi dedesine aldırmış. Genel Başkanımız daha sonra Alevi dedelerine, Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu yönetimine arsayı hibe etti. Sonra da dendi ki ‘Buraya bir proje yapın, bir cemevi, bir dergâh, bir külliye olsun.’ Alevilik Türk’e, Türkmen’e, Oğuz’a mahsus bir gelenek ve inanç biçimidir. 11 Ekim, Hacı Bektaş’ın Hakk’a yürüdüğü gündür. Onun da özel bir anlamı var. Vaktiyle kılcal damarlara provokasyonlar yapılmıştır, kardeş kavgası çıkartılmıştır. Onlar geride kaldı. Biz önümüze bakıyoruz. Cemevi, Anadolu’da Alevi ile Sünni birliğinin bir sembolü olacak.”