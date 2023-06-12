×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Sönmek bilmeyen yangın

Güncelleme Tarihi:

#İkitelli Organize Sanayi Bölgesi#Yangın#Başakşehir
Sönmek bilmeyen yangın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 07:00

İçinde üretim tesisleri bulunan 6 katlı fabrikada önceki gün akşam saatlerinde çıkan yangın bir türlü kontrol altına alınıp söndürülemedi. Yer yer çökmenin yaşandığı binadaki yangını söndürme dün gün boyu devam etti.

Haberin Devamı

İSTANBUL Başakşehir’de İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde 6 katlı fabrikanın 4. katındaki enjeksiyon üreten bir kırtasiyede önceki gün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İstanbul İtfaiyesi 84 araç ve 284 personelle yangına müdahale etti. 8 Afgan çalışan yangından kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı. Yangının göğe yükselen dumanı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nin yapıldığı Atatürk Olimpiyat Stadı’ndan da görüldü. Yangın saatler içinde büyüyerek 6 katlı binanın her yerini sardı. Her katı 5 bin metrekareden oluşan binanın üst katlarında tekstil malzemesi stoklanması ve yangının büyüklüğü söndürmeyi güçleştirdi. Binanın duvarları yıkıldı, itfaiyenin sıktığı su ve alevlere dayanamayan kolonlarda patlamalar yaşandı. Yangının söndürülmesi için polis ekipleri de yoğun çaba gösterirken polis TOMA’ları da yangına su sıktı. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu 31 saat sonra dün gece kontrol altına alındı. Gece boyunca binanın iç tarafında soğutma çalışmaları devam etti.

Haberin Devamı

TALAŞLAR TUTUŞTU SÖYLENTİSİ

Uzun süre yangını izleyen işyeri sahibi Servet Tezcan, “Komşularımızdan birinin kaynak işi varmış, kaynakta talaşların olduğu yeri tutuşturmuş diye bir söylenti var. Dolayısıyla oradan çıkmış olabilecek yangın, atlayarak gece 12 gibi ön tarafa doğru geldi. İtfaiye arkadaşlarda dün öğlenden beri canını hiçe katarak çalışıyor fakat söndürmek mümkün olmuyor çünkü kumaş ve tekstil dolu. Her kat tahminen 6 bin metrekare dolayısıyla ortalara ulaşmak çok zor. Biz Allah’tan sigortalıyız, sigortalı olmayan komşularımıza kolaylık versin” dedi.

Sönmek bilmeyen yangın

TOMA’LAR DA YARDIM ETTİ

‘NORMAL BİR DURUM DEĞİL’

Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) Başkan Vekili Taner Kaboğlu, “Yapı malzemelerinin yangına belirli süre dayanıklılıkları var. Ancak bahsettiğimiz yangın dün öğle saatlerinde 20’nci saatini gördü. Bu çok uzun bir süre. Bina yaşı ve binanın büyük olması sebebiyle dayanıklılık düşüyor. Bu kadar uzun süren yangına müdahalelerde su, binaya büyük bir yük olabiliyor. Yapı statiği için sorunlu bir durum. Yangının bu kadar büyük ve güçlü olmasının sebepleri arasında, akıllı söndürme sisteminin bulunmaması, depolanan malzemenin yanıcılığı, şaftlarda koruma bulunmaması, yeterli denetimin olmaması gibi başlıca sebepler olabilir. Ancak binadaki taşıyıcı kolonların yıkılması kesinlikle normal bir durum değil” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İkitelli Organize Sanayi Bölgesi#Yangın#Başakşehir

BAKMADAN GEÇME!

Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu

Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... 'Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu!'

#ZLATAN IBRAHİMOVİC
Alerjiler hep bu kadar yaygın mıydı, yoksa giderek daha mı fazla alerji oluyoruz Herkes yaşamı boyunca en az bir kez bu sorunu yaşar

Alerjiler hep bu kadar yaygın mıydı, yoksa giderek daha mı fazla alerji oluyoruz? 'Herkes yaşamı boyunca en az bir kez bu sorunu yaşar'

#Sağlık
Gidiyor mu kalıyor mu derken yılan hikâyesine dönmüştü... Benzemanın vedasının arka planında neler yaşandı

'Gidiyor mu kalıyor mu' derken yılan hikâyesine dönmüştü... Benzema'nın vedasının arka planında neler yaşandı?

#Karim Benzema