Sönmek bilmeyen yangın

Haberin Devamı

İSTANBUL Başakşehir’de İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde 6 katlı fabrikanın 4. katındaki enjeksiyon üreten bir kırtasiyede önceki gün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İstanbul İtfaiyesi 84 araç ve 284 personelle yangına müdahale etti. 8 Afgan çalışan yangından kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı. Yangının göğe yükselen dumanı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nin yapıldığı Atatürk Olimpiyat Stadı’ndan da görüldü. Yangın saatler içinde büyüyerek 6 katlı binanın her yerini sardı. Her katı 5 bin metrekareden oluşan binanın üst katlarında tekstil malzemesi stoklanması ve yangının büyüklüğü söndürmeyi güçleştirdi. Binanın duvarları yıkıldı, itfaiyenin sıktığı su ve alevlere dayanamayan kolonlarda patlamalar yaşandı. Yangının söndürülmesi için polis ekipleri de yoğun çaba gösterirken polis TOMA’ları da yangına su sıktı. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu 31 saat sonra dün gece kontrol altına alındı. Gece boyunca binanın iç tarafında soğutma çalışmaları devam etti.

Haberin Devamı

TALAŞLAR TUTUŞTU SÖYLENTİSİ

Uzun süre yangını izleyen işyeri sahibi Servet Tezcan, “Komşularımızdan birinin kaynak işi varmış, kaynakta talaşların olduğu yeri tutuşturmuş diye bir söylenti var. Dolayısıyla oradan çıkmış olabilecek yangın, atlayarak gece 12 gibi ön tarafa doğru geldi. İtfaiye arkadaşlarda dün öğlenden beri canını hiçe katarak çalışıyor fakat söndürmek mümkün olmuyor çünkü kumaş ve tekstil dolu. Her kat tahminen 6 bin metrekare dolayısıyla ortalara ulaşmak çok zor. Biz Allah’tan sigortalıyız, sigortalı olmayan komşularımıza kolaylık versin” dedi.

‘NORMAL BİR DURUM DEĞİL’

Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) Başkan Vekili Taner Kaboğlu, “Yapı malzemelerinin yangına belirli süre dayanıklılıkları var. Ancak bahsettiğimiz yangın dün öğle saatlerinde 20’nci saatini gördü. Bu çok uzun bir süre. Bina yaşı ve binanın büyük olması sebebiyle dayanıklılık düşüyor. Bu kadar uzun süren yangına müdahalelerde su, binaya büyük bir yük olabiliyor. Yapı statiği için sorunlu bir durum. Yangının bu kadar büyük ve güçlü olmasının sebepleri arasında, akıllı söndürme sisteminin bulunmaması, depolanan malzemenin yanıcılığı, şaftlarda koruma bulunmaması, yeterli denetimin olmaması gibi başlıca sebepler olabilir. Ancak binadaki taşıyıcı kolonların yıkılması kesinlikle normal bir durum değil” şeklinde konuştu.