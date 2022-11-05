ŞÖNİM’le 1 milyon kişiye hizmet

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Erdoğan Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde özetle şunları söyledi:

SIRF CİNSİYETİ YÜZÜNDEN...

“Biz elbette ülkemizde tek bir kadının bile sırf cinsiyeti yüzünden şiddete uğramasını, hele hele hayatını kaybetmesini asla kabul edemeyiz. Aynı şekilde ülkemizi sanki kadına yönelik şiddetin ve cinayetin dört bir yanında kol gezdiği bir yer gibi sunanların aslında kendi içlerindeki çürümeyi gözlerden kaçırmaya çalışmasını da kabul edemeyiz.Kadınlarımızı güçlendirecek politikaları kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz.

AĞIR CEZALAR

Anayasamızın 10. maddesine ‘Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür’ ibaresini ekleterek başladık. 2005 yılında tarihimizin en büyük reformlarından biri olan hukuki düzenlemeleri hayata geçirdik. Töre ve namus cinayetleri olarak tarihimize geçen suçlara verilen cezaları fevkalade ağırlaştırarak bu sorunu büyük ölçüde gündemimizden çıkardık. Aile içi ve kadına karşı şiddete cezaları arttırdık. Cinsel saldırı suçunu tanımladık.

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1 MİLYON KADINA ULAŞTI

2012 yılında çıkardığımız 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kanunu bu çerçevede yapılmış bir diğer önemli reformdur. Son yargı paketiyle eşe karşı işlenmiş suçlara verilen cezaları boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişlettik. 4 ayrı ulusal eylem planı hazırladık ve uyguladık. Ülkemizin 81 iline yaygınlaştırdığımız şiddet önleme ve izleme merkezleri yani kısa adıyla ŞÖNİM vasıtasıyla bugüne kadar 1 milyon kişiye hizmet verdik.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Taksim Camisi’nde kıldıktan sonra vatandaşlarla sohbet edip simit dağıttı. Erdoğan’ın katıldığı toplantıda bir kız çocuğuyla neşeli sohbeti de objektiflere böyle yansıdı.

KADES’İN BAŞARISI

Kadın acil destek uygulaması yani KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddete ve tacize süratle müdahale edilmesini sağlayan etkin bir sistem. Akdeniz Parlamenterler Asamblesi tarafından Avrupa’nın en iyi uygulaması seçildi.

NEREDEN NEREYE

Başındaki örtüsü sebebiyle haksızlığa maruz bırakılan kızlarımızın, kadınlarımızın yaşadıkları trajedi ülkemizin bir döneminin kara lekesi olarak tarihe geçmiştir. Üniversitelerimizde ikna odalarını kuranların kimler olduğunu bilmiyor musunuz? Ve ikna odalarını kuranlar şimdibaşörtü sorununu çözelim diyorlar. Ne kadar güzel. Bak nereden nereye geldik. Hadi bakalım şimdi bu seçimde kaç başörtülü milletvekili adayı çıkaracaksın?”