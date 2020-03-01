Sonik patlama? Sonic patlama ne demek?
Gündemdeki haberler ardından sonik patlama (sonic patlama) terimi bir kez daha gündeme geldi. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), yolcu ulaşımı ve sivil havacılık alanında test edilmek üzere ses hızını aştığında sonik patlama sesi çıkarmayan jet uçağı üretmesi için Lockheed Martin firmasıyla anlaşmaya varmıştı. NASA uçağın test uçuşlarının 2023'te yapılacağını açıklamıştı. Peki, sonik patlama? Sonic patlama ne demek?
Ses, bir ortamın taneciklerinin bir dalga kaynağı tarafından titreştirilmesiyle oluşan periyodik bir basınç dalgasıdır. Bu dalgalar kulak tarafından toplanır ve beyinde ses olarak algılanır. Ses dalgaları, deniz seviyesinde ve 20º C sıcaklıkta 343 m/s hızla yayılır. Sonik patlama, ses dalgalarını oluşturan kaynağın ses hızında veya ses hızından daha hızlı hareket etmesinin bir sonucudur. Sonik bomlar, insan kulağına patlama veya gök gürültüsü gibi büyük sesler üretir.
NASA, sonik patlamayı bir uçağın ses hızından daha hızlı uçtuğunda duyulan "gök gürültüsü benzeri" bir gürültü olarak tanımlıyor.
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