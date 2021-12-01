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Songül su kuyusunda ölü bulunmuştu! Babası ve kardeşleri serbest

#Bartın#Songül Sarı#Su Kuyusu
Songül su kuyusunda ölü bulunmuştu Babası ve kardeşleri serbest

Bartın'da su kuyusunda ölü bulunan Songül Sarı'nın (31) ölümünden sorumluğu tuttuğu babası E.S. ile kardeşleri İ.S. ve Ü.S., adliyeye sevk edildi. Kardeşler, savcılıktaki ifadelerinin ardından babaları ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Gecen Mahallesi'nde yaşayan Songül Sarı'dan pazar günü öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesi, polise ihbarda bulunurken çevrede de arama yaptı. Aile, evlerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olan Daşboğazı mevkisindeki bahçede 6 metre derinliğinde su kuyusunda Songül Sarı'nın cansız bedenini buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kuyunun girişine kalemle yazı yazıldığını tespit etti. Songül Sarı'nın duvara kalemle babası E.S., kardeşleri İ.S. ile Ü.S.’nin isimlerini yazdığı ve ölümünden sorumlu tuttuğu belirtildi. Bunun üzerine baba ve çocukları, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından baba ve 2 çocuğu, adliyeye sevk edildi. Kardeşler İ.S. ve Ü.S., savcılıkta ifadelerinin ardından serbest kalırken, baba E.S. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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#Bartın#Songül Sarı#Su Kuyusu

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