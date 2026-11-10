Sonbaharın renkleri arasında anlamlı anma: Zirvede Atatürk için saygı duruşu

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bulunan bin 200 rakımlı Dumanlı Yaylası, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Osmaniye Doğa Yürüyüşçüleri Derneği öncülüğünde, Urfa Trekking ve İZAKUT Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşte yüzlerce doğasever bir araya geldi.

Sonbaharın sarı, turuncu ve kızıl tonları arasında gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, doğanın eşsiz manzarasının tadını çıkarırken Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de unutmadı. Anma programında saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu.

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Doğa sevgisi, dostluk, birlik ve beraberlik duygularının ön plana çıktığı etkinlikte renkli ve anlamlı görüntüler oluştu. Yürüyüşün sonunda Osmaniye Doğa Yürüyüşçüleri Derneği tarafından organizasyona katılan Urfa Trekking, İZAKUT Arama Kurtarma ekipleri ve tüm doğaseverlere teşekkür edildi.