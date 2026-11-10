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Sonbaharın renkleri arasında anlamlı anma: Zirvede Atatürk için saygı duruşu

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#Doğa Yürüyüşü#10 Kasım Anma#İstiklal Marşı
Sonbaharın renkleri arasında anlamlı anma: Zirvede Atatürk için saygı duruşu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 08:21

Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki Dumanlı Yaylası, 10 Kasım'da yüzlerce doğaseverin katıldığı anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. Urfa Trekking ve İZAKUT ekiplerinin de destek verdiği yürüyüşte katılımcılar, sarı ve kızıl tonlarla kaplı parkurda İstiklal Marşı'nı tek bir ağızdan okuyarak Atatürk'e saygılarını sundu.

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bulunan bin 200 rakımlı Dumanlı Yaylası, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Osmaniye Doğa Yürüyüşçüleri Derneği öncülüğünde, Urfa Trekking ve İZAKUT Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşte yüzlerce doğasever bir araya geldi.

Sonbaharın renkleri arasında anlamlı anma: Zirvede Atatürk için saygı duruşu

Sonbaharın sarı, turuncu ve kızıl tonları arasında gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, doğanın eşsiz manzarasının tadını çıkarırken Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de unutmadı. Anma programında saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu.

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Sonbaharın renkleri arasında anlamlı anma: Zirvede Atatürk için saygı duruşu

Doğa sevgisi, dostluk, birlik ve beraberlik duygularının ön plana çıktığı etkinlikte renkli ve anlamlı görüntüler oluştu. Yürüyüşün sonunda Osmaniye Doğa Yürüyüşçüleri Derneği tarafından organizasyona katılan Urfa Trekking, İZAKUT Arama Kurtarma ekipleri ve tüm doğaseverlere teşekkür edildi.

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#Doğa Yürüyüşü#10 Kasım Anma#İstiklal Marşı

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