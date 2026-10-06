Sonbaharda yaz havası! Pastırma sıcakları geliyor, tarih belli oldu... Bu hafta hava nasıl olacak?

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Eylül ayının son günlerinde yurdun daha çok batı bölgelerinde etkili olan kuvvetli yağışların ardından sıcaklıklar kısa sürede düşerken, ekim ayıyla birlikte hava yeniden ısınıyor.

Sıcaklıkların birçok kentte mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, termometrelerin Adana’da 34, Muğla’da 31, Antalya’da 30, İzmir’de 29, İstanbul’da 26, Ankara’da ise 25 dereceyi göstermesi bekleniyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde görevli Meteoroloji Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, sıcak hava dalgasının oluşum mekanizmasını, sosyal medyada ‘mini pastırma yazı’ olarak adlandırılan dönemin gerçekten ‘pastırma yazı’ olup olmadığını ve önümüzdeki haftalarda Türkiye’yi bekleyen hava koşullarını değerlendirdi. Özdemir, sonbaharın bundan sonraki bölümüne ilişkin de Hürriyet.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu.

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SICAK HAVA DALGASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eylül ayının son günlerinde yaşanan kuvvetli yağışların ardından sıcaklıkların yeniden yükselmesinin sonbahar açısından olağan bir atmosferik değişim olduğunu belirten Güven Özdemir, 9-13 Ekim arasındaki sıcak hava dalgasının da bu değişimin bir sonucu olduğunu söyledi.

“Eylül ayının son günlerinde Marmara, oldukça kuvvetli yağışlar ve belirgin bir sıcaklık düşüşü yaşadı. Ancak o tablo ekim ayının tamamının böyle geçeceği anlamına gelmiyordu. Nitekim şimdi atmosferik koşullar yeniden değişiyor ve 9-13 Ekim arasında sıcaklıkların ciddi şekilde yükselmesini bekliyoruz. Adana’da 34, Muğla’da 31, Antalya’da 30, İzmir’de 29, İstanbul’da 26, Ankara’da ise 25 derece civarında sıcaklıklar görülebilir. Bunlar ekim ayı açısından sıcak değerler ancak tek başına olağanüstü veya ekstrem sıcaklıklar olarak değerlendirilmemeli.”

SICAKLIKLARIN YÜKSELMESİNİN NEDENİ NE?

Sıcak hava dalgasının oluşumunda hava kütlelerinin yer değiştirmesinin belirleyici olduğunu aktaran Güven Özdemir, eylül sonunda kuzeyden gelen serin havanın yerini güney ve güneybatı kaynaklı daha sıcak hava kütlelerine bırakacağını anlattı.

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“Sıcaklık artışının temel mekanizması atmosferdeki hava kütlelerinin yer değiştirmesi. Eylül sonunda Türkiye’nin üzerine kuzeyli ve serin hava taşınımı görüldü ve bunun neticesinde yağışlı hava etkili oldu. Şimdi ise bu soğuk hava çekilirken, yüksek basınç alanının etkisiyle daha sıcak hava kütleleri güney ve güneybatıdan Türkiye'ye doğru taşınıyor. Buna meteorolojide sıcak hava adveksiyonu diyoruz. Bunun yanında yağışlı sistemin uzaklaşmasıyla bulutluluk azalıyor, güneşlenme artıyor ve gündüz sıcaklıkları daha hızlı yükseliyor.”

Bu nedenle birkaç gün önce serin ve yağışlı havanın yaşanmasıyla ardından sıcaklıkların 25-30 derece seviyelerine çıkmasının birbirine zıt bir durum olmadığını belirten Özdemir, sonbaharda atmosferik dolaşımın hızlı değişebildiğine dikkat çekti.

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“Dolayısıyla birkaç gün önce serin ve yağışlı havayı yaşamamız, şimdi ise sıcaklıkların 25-30 derecelere çıkması bir çelişki değil. Tam tersine, sonbaharda atmosferik dolaşımın ne kadar hızlı değişebildiğini gösteriyor. Soğuk havanın çekilmesi, yüksek basınç alanının güçlenmesi, buna bağlı olarak gökyüzünün açılması ve güneşlenmenin daha etkili olmasıyla birlikte sıcak hava kütlelerinin ülkemizin içlerine doğru taşınması, hava sıcaklıklarının hızla yükselmesine neden oluyor.”

“Bu dönemi yazın geri dönmesi şeklinde değil, sonbahar içerisinde yaşanacak kısa süreli ve sıcak bir ara dönem olarak değerlendirmek daha doğru” diyen uzman isim, “Sıcaklıklar bazı bölgelerde 30 derecenin üzerine çıkabilir ancak bu, mevsimin tamamen yaz koşullarına döndüğü anlamına gelmez” şeklinde konuştu.

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‘MİNİ PASTIRMA YAZI’ DENİYOR AMA...

9-13 Ekim arasındaki sıcak hava dalgası sosyal medyada ‘mini pastırma yazı’ olarak da yorumlanıyor. Güven Özdemir ise bu tanımın halk arasında anlaşılabilir olmakla birlikte meteorolojik açıdan henüz erken olduğunu belirtti.

“9-13 Ekim arasında beklenen bu sıcak hava dönemine sosyal medyada ‘mini pastırma yazı’ deniyor. Bu aslında halk arasında kullanılan bir deyim. Pastırma yazı, meteorolojik açıdan takvimde belirlenmiş kesin bir tarih değil. Genellikle sonbaharın ilerleyen dönemlerinde, özellikle ekim sonu ve kasım başlarında, havaların belirgin şekilde soğumasının ardından yüksek basınç etkisiyle birkaç gün süren güneşli, sakin ve mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların yaşandığı dönem için kullanılıyor. Bazı yıllarda hiç görülmeyebilir, bazı yıllarda ise birden fazla sıcak dönem yaşanabilir.”

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Mevcut sıcaklıkların pastırma yazını andırdığını ancak klasik anlamda pastırma yazı olarak adlandırılmasının doğru olmayacağını ifade eden Özdemir, asıl sıcak dönemin ilerleyen haftalarda ortaya çıkabileceğine işaret etti:

“Şimdi 9-13 Ekim'e baktığımızda gerçekten yazdan kalma sıcaklıklar görüyoruz. Güney ve batı bölgelerinde sıcaklıklar 30 derecelere yaklaşacak, hatta bazı yerlerde bunun üzerine çıkacak. Dolayısıyla halk arasında ‘pastırma sıcakları’ denmesi anlaşılabilir. Fakat bilimsel açıdan daha çok pastırma yazını andıran erken bir sıcak hava atağı olarak tanımlayabiliriz. Çünkü daha önce söylediğimiz ekim sonu-kasım ortası dönemi hâlâ önemini koruyor. Ekim sonu veya kasım başında çok daha tipik bir pastırma yazı görebiliriz.”

İSTANBUL'DA HAFTA BOYUNCA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da bu hafta kuvvetli yağışlardan çok sıcaklık değişiminin öne çıkacağını belirten Güven Özdemir, hafta başındaki serin havanın ardından sıcaklıkların yeniden yükselişe geçeceğini aktardı.

Bugün: Sıcaklıkların 20-22 derece civarında olması bekleniyor. Hava zaman zaman parçalı bulutlu olacak ancak kent genelinde önemli ve yaygın bir yağış beklenmiyor.

7 Ekim Çarşamba: Haftanın en serin günlerinden biri çarşamba olacak. Sabah saatlerinde sıcaklıkların 12-14 dereceye kadar gerilemesi mümkün. Gün içerisinde ise termometrelerin 19-20 derece civarında olması bekleniyor.

8 Ekim Perşembe: Sıcaklıkların yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor. İstanbul’da sıcaklıkların 20-21 derece civarına çıkması, havanın ise daha sakin olması öngörülüyor.

9 Ekim Cuma: Sıcaklıkların 22 derece civarında olması bekleniyor. Hafta sonuna doğru sıcaklık artışının daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.

10 Ekim Cumartesi: Sıcaklıkların 23-24 dereceye ulaşması bekleniyor. Kentte daha ılık ve sakin bir hava etkili olacak.

11 Ekim Pazar: Sıcaklıkların 23-24 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Haftanın en sıcak günlerinden biri olabilir.

“SONBAHAR TEK ÇİZGİDE İLERLEMEYECEK”

Bu yıl sonbaharın özellikle sıcaklık bakımından dalgalı ve geçişken bir yapıda ilerlediğini belirten Güven Özdemir, bir yağış sisteminin ardından sıcaklıkların düşmesi, sistemin bölgeden uzaklaşmasıyla ise yeniden yükselmesinin sonbaharın karakterine uygun olduğunu ifade etti:

“Bu yıl sonbaharın özellikle sıcaklık açısından biraz dalgalı ve geçişken ilerlediğini söyleyebiliriz. Bir yağış sistemi geliyor, sıcaklıklar birkaç derece düşüyor; sistem uzaklaştıktan sonra ise özellikle güneyli hava akımlarıyla sıcaklıklar yeniden yükseliyor. Aslında bu durum sonbahar mevsiminin doğasına da çok uygun. Ancak bu yıl bu geçişleri daha belirgin ve sık hissediyoruz.”

Önümüzdeki haftalarda da sürekli soğuk ya da sürekli yağışlı bir hava beklemediğini aktaran uzman, şu bilgileri paylaştı:

“Önümüzdeki dönemde de tek bir çizgide ilerleyen bir sonbahar beklemiyorum. Yani sürekli yağışlı veya sürekli soğuk bir dönem yerine, yağışlı sistemlerin ardından birkaç günlük ılıman ve zaman zaman sıcak günlerin geldiği dalgalı bir yapı görebiliriz. Ekim ayının ikinci yarısında özellikle Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek serin ve soğuk hava atakları zaman zaman Türkiye'yi etkileyebilir. Bu sistemlerin aralarında ise yeniden sıcaklık artışları yaşanabilir.”

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde görevli Meteoroloji Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir

KASIM AYINDA HAVA NASIL OLACAK?

Kasım ayında sonbahar karakterinin daha belirgin hale gelmesini beklediğini ifade eden Güven Özdemir, kuzeyden gelecek soğuk hava ataklarının daha etkili olabileceğini ancak aralıklı olarak ılık ve güneşli günlerin de yaşanacağını söyledi:

-- Kasım ayına baktığımızda genel olarak sıcaklıkların mevsim normallerine daha fazla yaklaşmasını ve sonbahar karakterinin belirginleşmesini bekliyorum. Özellikle kuzeyden gelecek soğuk hava atakları daha etkili hale gelebilir. Buna karşılık aralarda ılık ve güneşli dönemler de olacaktır. Dolayısıyla kasım ayında da sıcaklıkların sürekli düşeceği veya havanın kesintisiz şekilde soğuk kalacağı bir tablo beklemiyoruz.

-- Yağış açısından da ekim ve kasım aylarını tamamen kurak geçireceğimiz bir tablo beklemiyorum. Özellikle Marmara, Karadeniz ve Ege başta olmak üzere zaman zaman etkili yağış sistemleri görebiliriz. Fakat yağışların bütün aya aynı şekilde dağılmasını bekleyemeyiz. Farklı dönemlerde kısa sürede kuvvetli yağışlar, ardından birkaç günlük sakin ve ılık hava görülebilir.