Gündem Haberleri

Sonbahar manzarası: İnegöl-Domaniç yolunda büyüleyici görüntüler

Ekim 15, 2025 11:33

Sonbahar renkleri, Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yollara yansıdı. İnegöl-Domaniç arasındaki yol, doğa ve fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

Bursa ile Kütahya'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yolların, mevsim renkleriyle oluşturduğu manzara, dronla havadan görüntülendi.

İnegöl-Domaniç arasındaki 45 kilometrelik yolun 17 kilometresini oluşturan 'kıvrımlı yol', 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ne ulaşıyor.

Sürücüler ve yolcular, Kütahya'dan Bursa'ya doğru inerken, Domaniç Dağları'nın manzarasına tanık oluyor. Sürücüler, çevresindeki ağaçların sonbahar renklerine büründüğü manzaranın keyfini çıkararak yolculuk yapıyor.

Yol, manzarasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline geldi. Fotoğraf sanatçısı Özcan Aslan’ın objektifine yansıyan yol, çevresindeki mevsim renkleriyle yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor.

#Sonbahar Manzaraları#Doğal Güzellikler#Domaniç Dağları

