Sonbahar Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Sonbahar, dilimizde eş anlamlı olan farklı kelimeler de olsa, en sık kullanılan şeklidir. Kullanım alanı açısından her zaman tercih edilmektedir. Sonbahar kelimesi anlamı ve kullanım alanlarını öğrenip, cümlelerinize dahil edebilirsiniz. Kelime anlamını biraz daha açmak amacıyla, tüm bilgileri sizler için hazırladık.
Sonbahar kelimesinin kökeni Farsça olmakla beraber, Farsça dilinde de, yine sonbahar olarak geçmektedir.
TDK'ya Göre Sonbahar Eş Anlamlısı
Tdk'ya göre sonbahar eş anlamlısı olarak hazan, güz kelimeleri de kullanılmaktadır. Anlam olarak Kuzey kutup bölgesinde, yaz ve kış mevsimleri arasında yaşanmakta olan 4 mevsimden bir tanesidir. Kelimenin geçtiği, tarihteki yazılı ilk kaynak Kutadgu Bilig yazıtlarıdır.
Havaların serinlediği, yağışların arttığı bir mevsimdir. Kış mevsiminin habercisidir. Sonbahar kelimesi ayrı ayrı değil, 'sonbahar' şeklinde bitişik yazılmalıdır. Tarih olarak 22 Eylül ve 21 Aralık arasında bulunmaktadır. Güz kelimesi, tarihteki en eski kaynaklardan birisi olan Uygurcadaki küz kelimesinden evrilmiş olmaktadır. Hazan ile aynı anlamı taşımaktadır. Sonbahar kelimesi ve eş anlamlıları, günümüz Türkçesinde sıkça kullanılmaktadır.
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