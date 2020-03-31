Sonbahar Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Sonbahar kelimesinin kökeni Farsça olmakla beraber, Farsça dilinde de, yine sonbahar olarak geçmektedir.

TDK'ya Göre Sonbahar Eş Anlamlısı

Tdk'ya göre sonbahar eş anlamlısı olarak hazan, güz kelimeleri de kullanılmaktadır. Anlam olarak Kuzey kutup bölgesinde, yaz ve kış mevsimleri arasında yaşanmakta olan 4 mevsimden bir tanesidir. Kelimenin geçtiği, tarihteki yazılı ilk kaynak Kutadgu Bilig yazıtlarıdır.

Havaların serinlediği, yağışların arttığı bir mevsimdir. Kış mevsiminin habercisidir. Sonbahar kelimesi ayrı ayrı değil, 'sonbahar' şeklinde bitişik yazılmalıdır. Tarih olarak 22 Eylül ve 21 Aralık arasında bulunmaktadır. Güz kelimesi, tarihteki en eski kaynaklardan birisi olan Uygurcadaki küz kelimesinden evrilmiş olmaktadır. Hazan ile aynı anlamı taşımaktadır. Sonbahar kelimesi ve eş anlamlıları, günümüz Türkçesinde sıkça kullanılmaktadır.