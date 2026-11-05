Sonbahar bitmeden kış başladı: Kar geliyor! Uzman isim tarih vererek açıkladı… Hangi bölgelerde sıcaklık eksiye inecek?

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Kasım ayının ilk günlerinde yurdun hava gündeminde sıcaklıkların düşmesi ve kuzeyden gelmesi beklenen soğuk hava dalgası öne çıkıyor. Özellikle 7-10 Kasım tarihleri arasında etkili olabileceği değerlendirilen sistem, kış mevsimine geçişin ilk önemli işaretlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

7-10 KASIM ARASINDA TÜRKİYE’Yİ NASIL BİR SOĞUK HAVA BEKLİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı haftalık tahminlere göre, dün itibariyle batı bölgelerinden başlayan sıcaklık düşüşünün hafta sonuna doğru yurdun geniş bölümünde etkisini göstermesi bekleniyor.

Sıcaklıkların genel olarak 5-8 derece azalabileceğine işaret eden tahminleri değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi’nde görevli Meteoroloji Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, kuzeyli hava akımlarının bu süreçte belirleyici olacağını söyledi. Özdemir, Rusya ve Doğu Avrupa üzerinden gelebilecek soğuk hava taşınımına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

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“Rusya ve Doğu Avrupa üzerinde bulunan soğuk hava kütlelerinin güneye doğru hareket etmesi, Türkiye’de sıcaklıkların düşmesine neden olabilecek önemli bir meteorolojik gelişme. Özellikle kuzeyli hava akımlarının güçlenmesi ve soğuk havanın Karadeniz üzerinden ülkemize ulaşması halinde sıcaklıklarda belirgin bir azalma yaşanabilir. Ancak mevcut tabloyu şimdiden çok sert, kutupsal kökenli olağanüstü bir kış baskını olarak değerlendirmek doğru olmaz. Daha çok sonbahardan kış koşullarına geçişi hissettirecek, geniş alanlarda etkili olabilecek bir soğuma söz konusu.”

MARMARA VE KARADENİZ’DE SOĞUMA DAHA BELİRGİN OLACAK

5-8 Kasım döneminde kuzeyli rüzgârların etkisiyle hissedilen sıcaklıkların daha da düşebileceğini belirten Güven Özdemir, Marmara, Karadeniz ve iç kesimlerde soğumanın daha belirgin hissedileceğini dile getirdi.

Soğuk hava hareketinin yalnızca termometrelerdeki düşüş üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini de vurgulayan Özdemir, “Burada atmosferin genel dolaşımındaki değişim de oldukça önemli. Kuzeyden gelen soğuk hava ile nemli hava kütlelerinin karşılaşması, özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışların türünü ve karakterini değiştirebilir. Bu nedenle önümüzdeki günlerde sıcaklık değerlerinin yanı sıra yağışın hangi bölgelerde etkili olacağı ve hangi seviyelerde kar koşullarının oluşabileceği de yakından takip edilmeli” ifadelerini kullandı.

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HANGİ BÖLGELERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?

Soğuk hava dalgasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de kar yağışının hangi bölgelerde görüleceği oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerinde bugünden itibaren Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusundaki yüksek alanlarda karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunuyor. 7-9 Kasım döneminde de yüksek kesimlerde bu ihtimalin devam edebileceği değerlendiriliyor.

Kar yağışı ihtimalinin özellikle Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yüksek kesimlerinde öne çıktığını belirten Güven Özdemir, Doğu Karadeniz’in iç ve dağlık bölgelerine de dikkat çekti. Özdemir, bölgesel beklentilere ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

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“Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda, özellikle Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yüksek rakımlı alanlarında kar yağışı ihtimali bulunuyor. Doğu Karadeniz’de ise Rize, Artvin, Trabzon ve Gümüşhane’nin iç kesimlerinde, rakımın yükselmesiyle birlikte yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşmesi mümkün. Erzurum-Kars platosu ile Ardahan çevresi bu süreçte yakından takip edilmesi gereken bölgeler arasında yer alıyor. İç Anadolu’da ise Sivas ve çevresindeki yüksek alanlarda sıcaklık ve yağış koşullarının uygun olması durumunda karla karışık yağmur görülebilir.”

Doğu Anadolu’da gece ve sabah saatlerinde don olaylarının da yaşanabileceğini belirten uzman isim, özellikle yüksek rakımlı yerleşimlerde sıcaklıkların sıfırın altına düşebileceğini ifade etti.

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İstanbul Aydın Üniversitesi’nde görevli Meteoroloji Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir

İSTANBUL VE MARMARA’YA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul ve Marmara'daki hava koşullarına ilişkin değerlendirmede bulunan Güven Özdemir, “Bu sistemle birlikte İstanbul’da ve Marmara’nın kıyı kesimlerinde hissedilir bir sıcaklık düşüşü yaşanabilir. Ancak mevcut tahminler doğrultusunda bu bölgeler için kar yağışından söz etmek mümkün değil. Daha çok yağışlı hava, kuzeyli rüzgârların etkisi ve sıcaklıklardaki azalma ön plana çıkıyor” ifadelerini kullandı.

KASIM AYINDA KAR KONUŞULMASI NORMAL Mİ?



Kasım ayında Türkiye’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı görülmesinin meteorolojik açıdan normal olduğunu belirten Güven Özdemir, özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek bölgelerinin bu dönemde kar yağışına açık olduğunu ifade etti.



İklim değişikliğinin mevsimsel dengeleri etkilediğine dikkat çeken Özdemir, “Küresel ortalama sıcaklıkların yükselmesi, soğuk hava dalgalarının artık yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Atmosferik dolaşım sistemlerine bağlı olarak kuzeyden güneye kuvvetli soğuk hava taşınımları gerçekleşebiliyor. Aynı şekilde güneyden kuzeye sıcak hava hareketleri de görülebiliyor. Bu nedenle küresel ısınma ile soğuk hava olaylarını birbirine zıt gelişmeler olarak değerlendirmemek gerekiyor” dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ BEŞ GÜNDE İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

Güven Özdemir, İstanbul’da önümüzdeki pazartesi gününe kadar etkili olması beklenen hava koşullarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

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Bugün: Soğuk hava geçişinin İstanbul’da daha belirgin hissedileceği günlerden biri olacak. Sıcaklık 9-13 derece aralığına inmesi kuvvetle muhtemel. Kuzey ve kuzeydoğulu rüzgârlar nedeniyle hissedilen sıcaklık daha düşük olacak.

6 Kasım Cuma: Hava oldukça serin. Gündüz sıcaklığının 12 derece civarında kalması, gece sıcaklığının ise 8-9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak.

7 Kasım Cumartesi: Yer yer sağanak yağış görülebilir. Sıcaklık 7-13 derece arasında değişecek. Özellikle sabah ve gece saatlerinde soğuk hissedilecek.

8 Kasım Pazar: Yağışların büyük ölçüde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli bir hava görülecek. Sıcaklık 14 derece civarında.

9 Kasım Pazartesi: İstanbul’da daha sakin ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 15-16 dereceye kadar çıkabilir. Sabah saatlerinde ise serinlik devam etme ihtimali yüksek.