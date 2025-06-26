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Son zamanlarda artmıştı! Vatandaşa gına geldi... Bu sorumsuzluğa para cezası kesilecek

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#Valilik Açıklaması#Gürültü Kirliliği#İdari Para Cezası
Son zamanlarda artmıştı Vatandaşa gına geldi... Bu sorumsuzluğa para cezası kesilecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 10:00

İstanbul Valiliği, meydanlarda, halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, sahil ve plajlarda kişisel müzik yayın cihazlarıyla gürültü oluşturarak çevreyi rahatsız eden kişiler hakkında idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

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Valilikten yapılan açıklamada, "Son zamanlarda insanların toplu seyahat ettiği ulaşım araçlarında, duraklarda, plajlarda, sahillerde, piknik alanlarında, insanların topluca bulunduğu umuma açık alanlarda kişisel müzik yayın cihazları ile çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapıldığı Valiliğimize intikal eden şikayetlerden anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

Son zamanlarda artmıştı Vatandaşa gına geldi... Bu sorumsuzluğa para cezası kesilecek

POLİS VE ZABITA TEDBİR ALACAK

Bu duruma karşı gerekli önlemlerin alınacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydanlarda, halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, sahil ve plajlarda kişisel müzik yayın cihazları ile gürültü oluşturarak çevreyi rahatsız eden kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır. Bu kapsamda, Kaymakamlıkların koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk ve zabıta birimlerimizce konu ile ilgili gerekli tedbirler alınarak denetimler artırılacaktır."

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#Valilik Açıklaması#Gürültü Kirliliği#İdari Para Cezası

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