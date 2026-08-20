Son yolculuğuna uğurlandı

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Cenazesi Türkiye'ye getirilen Altınkılıç, dün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül, işinsanları Rahmi Koç, Ali Ağaoğlu, Abdurrahim Albayrak, komedyen Cem Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu iş, sanat ve magazin dünyasından çok sayıda isim katıldı. Ailesi ve sevdikleri Altınkılıç'ı son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarını tutamadı.

Cenaze törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çok saygıdeğer bir insandı. İş hayatında çok başarılı, çok vefalı bir insandı. Sabır diliyorum "dedi.