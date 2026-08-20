×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#Birol Altınkılıç#Kalp Krizi#Cenaze Töreni
Son yolculuğuna uğurlandı
Cem Kayalar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 07:00

DOĞUM günü kutlaması için ailesi ile gittiği Monaco'da 16 Ağustos 2026'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kahve Dünyası ve Altınmarka Grubu'nun kurucusu Birol Altınkılıç (66) son yolculuğuna uğurlandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Cenazesi Türkiye'ye getirilen Altınkılıç, dün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül, işinsanları Rahmi Koç, Ali Ağaoğlu, Abdurrahim Albayrak, komedyen Cem Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu iş, sanat ve magazin dünyasından çok sayıda isim katıldı. Ailesi ve sevdikleri Altınkılıç'ı son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarını tutamadı.

Cenaze törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çok saygıdeğer bir insandı. İş hayatında çok başarılı, çok vefalı bir insandı. Sabır diliyorum "dedi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Son yolculuğuna uğurlandı

Son yolculuğuna uğurlandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Birol Altınkılıç#Kalp Krizi#Cenaze Töreni

BAKMADAN GEÇME!