Son yolculuğuna uğurlandı

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Törene Yılmaz’ın ailesi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanı sıra sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Törende Yılmaz’ın tabutuna Trabzonspor bayrağı ve forma örtüldü. Yılmaz’ın naaşı, namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi. Eski Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ‘’Ülke sporuna çok büyük hizmetleri olan biriydi, başımız sağ olsun’’ dedi.

Trabzonspor’un eski futbolcularından Hami Mandıralı da “Bizim babamızdı, çocuklarımın dedesiydi” diye konuştu.