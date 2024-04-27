×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Mehmet Ali Yılmaz#Cenaze Töreni
Son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2024 07:00

Beşiktaş’taki evinde çarşamba günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı, Tek-Art Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz için dün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Haberin Devamı

Törene Yılmaz’ın ailesi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanı sıra sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Törende Yılmaz’ın tabutuna Trabzonspor bayrağı ve forma örtüldü. Yılmaz’ın naaşı, namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi. Eski Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ‘’Ülke sporuna çok büyük hizmetleri olan biriydi, başımız sağ olsun’’ dedi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Trabzonspor’un eski futbolcularından Hami Mandıralı da “Bizim babamızdı, çocuklarımın dedesiydi” diye konuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Mehmet Ali Yılmaz#Cenaze Töreni

BAKMADAN GEÇME!