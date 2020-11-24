Son yolculuğuna uğurlandı

Ömer Korkut, 11 Şubat 1932 tarihinde Kayseri’nin Kalkancı köyünde dünyaya geldi. Köyünde ailesiyle birlikte yaşayan Ömer Korkut, 1952 yılında, 20 yaşındayken askerlik görevi için Bandırma 50. Piyade Alayı’na gitti. Acemi birliğini Bandırma’da tamamlayan Ömer Korkut, gönüllü olarak Kore Birliği’ne seçildi. Ömer Korkut ve beraberindeki yüzlerce asker, İzmir’den kalkan askeri gemiye binerek 28 gün süren yolculuğun ardından Kore’ye ulaştı.



Birliğiyle birlikte topçu olarak sıcak savaşta yer alan Ömer Korkut, barış sağlandıktan sonra, birliğiyle Türkiye’ye geri geldi. Terhisinden sonra köyüne dönen Ömer Korkut, evlendi ve 4 çocuk sahibi oldu. Ömer Korkut, 23 Kasım’da İstanbul’da hayatını kaybetti. Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Anadolu Yakası Pendik Şubesi üyesi olan Korkut için Üsküdar Selimiye Camii’nde askeri tören düzenlendi. Ömer Korkut, törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi. Yaşayan son Kore gazilerinden biri olan Ömer Korkut, Hürriyet Gazetesi İstihbarat Müdürü Celal Korkut’un da babasıydı.



