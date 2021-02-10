Son yÄ±llarÄ±n en kapsamlÄ±sÄ±! Nefes kesen kareler

Kars'ta 1 Åžubat'ta baÅŸlayan TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin(TSK) 'KÄ±ÅŸ 2021 TatbikatÄ±' devam ediyor. 9'uncu Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ± sevk ve idaresinde, 14'Ã¼ncÃ¼ Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nca Åžehit Astsubay KÄ±demli ÃœstÃ§avuÅŸÂ Ä°lhan HamlÄ± Tatbikat AlanÄ±'nda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lenÂ tatbikata, Azerbaycan'Ä±n silahlÄ± kuvvetlerinden Ã§eÅŸitli seviyelerdeki birliklerinden gelen 66 askerin bulunduÄŸu 1268 kiÅŸilik personel katÄ±ldÄ±. TatbikattaÂ TSK'nÄ±n envanterine giren modern silah ve araÃ§lar da denendi. BirleÅŸik ve mÃ¼ÅŸterek harekatÄ±n yapÄ±lmasÄ± konusunda iÅŸ birliÄŸi ve koordinasyonu saÄŸlamanÄ±n, birliklerin derin kar ve ÅŸiddetli soÄŸuklarda atÄ±ÅŸ dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerini denemenin, muharebe sahasÄ±nÄ± tÃ¼m boyutlarÄ±yla canlandÄ±rarak ateÅŸ ve manevranÄ±n senkronizasyonunu geliÅŸtirmenin amaÃ§landÄ±ÄŸÄ± tatbikatta ayrÄ±ca kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nda arazide yerleÅŸme, barÄ±nma, iaÅŸe, ikmal ve bakÄ±m faaliyetlerinde eÄŸitim seviyesini geliÅŸtirmek,Â beka kabiliyetini artÄ±rmak veÂ komuta kontrol sistemlerinin kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nda iÅŸletilmesini saÄŸlamak hedeflendi.



'KÄ±ÅŸ 2021 TatbikatÄ±'nda Ã¼zerinden aÅŸma faaliyeti, kayaklÄ± taarruz, hava hÃ¼cum harekatÄ±, tank hendeÄŸinden ve mayÄ±n tarlasÄ±ndan geÃ§iÅŸ, ateÅŸ desteÄŸi, havadan ikmal faaliyeti, havadan helikopter, karadan ise ambulans ve kar Ã¼stÃ¼ araÃ§la yaralÄ± tahliye edilmesi de gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â



BASIN MENSUPLARI TATBÄ°KAT ALANINDA



Kars'ta devam eden tatbikatÄ±n bugÃ¼nkÃ¼ etkinlikleri, basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±ldÄ±. Azerbaycan askerlerinin de bulunmasÄ± nedeniyle Azerbaycan basÄ±nÄ± tatbikataÂ bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶sterdi. BasÄ±n mensuplarÄ±na tatbikatla ilgili brifing veren 9'uncu Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda gÃ¶revli Albay Åžafak OÄŸuz, TSK'nÄ±n planlÄ± tatbikatlarÄ±ndan olan 'KÄ±ÅŸ 2021'in 9'uncu Kolordu koordinatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde 14'Ã¼ncÃ¼ Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nca 12 Åžubat'aÂ kadar Akbaba atÄ±ÅŸÄ± tatbikat alanÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸiniÂ bildirdi.Â



'2010'DANÂ BU YANA TATBÄ°KAT KARS BÃ–LGESÄ°NDE'



KÄ±ÅŸ tatbikatlarÄ±nÄ±n 1997'yeÂ kadar seneÂ yÄ±l yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 1997-1999 yÄ±llarÄ±ndaÂ yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilgisini veren AlbayÂ OÄŸuz, "2000 yÄ±lÄ±ndan itibaren 2Â yÄ±lda bir, Ã§ift yÄ±llarda 8'inci ve 9'uncu Kolordu KomutanlÄ±klarÄ± tarafÄ±ndan dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ olarak icra edilmiÅŸtir. Tatbikat 2004 yÄ±lÄ±nda 8'inci Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan AÄŸrÄ± bÃ¶lgesinde, 2006 yÄ±lÄ±ndaÂ 9'uncu Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Kars bÃ¶lgesinde, 2008 yÄ±lÄ±nda 8'inci kolordu tarafÄ±ndan Patnos,Â AÄŸrÄ± bÃ¶lgesinde, 2010 yÄ±lÄ±ndan bu zamana kadar da 9'uncu Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Kars bÃ¶lgesinde icra edilmektedir" dedi.Â



Ã–ZEL KUVVETLERDEN Ã–ZEL GÃ–STERÄ°



Kars'Ä±n AktaÅŸ mevkisindeki tatbikatta, TÃ¼rk ve Azerbaycan SilahlÄ± Kuvvetleri'nin en seÃ§kin birliklerinden oluÅŸan Ã¶zel kuvvetler, kendilerine verilen gÃ¶revi baÅŸarÄ±yla tamamladÄ±. TÃ¼rk ve Azerbaycan SilahlÄ± Kuvvetleri'ne ait Ã¶zel birlikler, 'ATAK' helikopterleri ile indirme yaparak, hedefleriÂ 12'den vurdu.Â Ã–zel kuvvetlerin baÅŸarÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gÃ¶revin ardÄ±ndan komandolar, kullandÄ±klarÄ± teÃ§hizatÄ± tanÄ±tarak, Komando AndÄ± iÃ§ti. Tatbikatta daha sonra DoÄŸal Afet Arama Kurtarma (DAK) Timi makine teÃ§hizatÄ±nÄ± tanÄ±ttÄ±.



KEKSÄ°N NÄ°ÅžANCILAR 1000 METREDEN HEDEFLERÄ° VURDU



IÄŸdÄ±r'dan havalanan Bayraktar Ä°HA'lar tatbikat senaryosu gereÄŸi dÃ¼ÅŸman birliklerine ait mevzileri tespit ederken SÄ°HA, uÃ§ak, helikopter ve topÃ§ular buralarÄ± ateÅŸ altÄ±na aldÄ±. TÃ¼rk ve Azerbaycan ordusunun keskin niÅŸancÄ±larÄ± 1000 metreden tespit edilen kritik hedefleri ilk atÄ±ÅŸta etkisiz hale getirdi. Tatbikat kapsamÄ±nda tankÃ§Ä±lar da yaptÄ±klarÄ± manevralarla gÃ¶z doldurdu.Â

TATBÄ°KATIN AMACI



TatbikatÄ±n amacÄ± hakkÄ±nda da bilgi veren Albay Åžafak OÄŸuz, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:



"Birliklerin kar ve ÅŸiddetli soÄŸuklarda atÄ±ÅŸ dahil, muharebe imkan ve kabiliyetlerini denemek, muharebe sahasÄ±nÄ± tÃ¼m boyutlarÄ±yla canlandÄ±rmak, ateÅŸ ve manevranÄ±n senkronizasyonunu artÄ±rmak, birliklerin kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nda arazide yerleÅŸme, barÄ±nma, iaÅŸe, ikmal, giyim ve bakÄ±m faaliyetleri gibi temel yollar Ã¼zerindeki eÄŸitimlerini ve kabiliyetlerini geliÅŸtirmek, komuta kontrol sistemlerinin kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nda iÅŸletilmesini saÄŸlamaktÄ±r. TatbikatÄ±mÄ±zÄ±n hedefleri ise ferdi ve toplu eÄŸitimi geliÅŸtirmek, komutanlara birliklerini kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nda sevk ve idare etme imkanÄ± saÄŸlamak. TatbikatÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan sonuna kadar gerekli beka tedbirlerini uygulamak, birliklerin diÄŸer birliklerin imkan ve kabiliyetlerini tanÄ±malarÄ±nÄ± saÄŸlamak. Hava kuvvetleri ile mÃ¼ÅŸterek eÄŸitimi pekiÅŸtirmek, idari ve lojistik faaliyetleri icra etmek, karargah subaylarÄ±nÄ±n ve birlik komutanlarÄ±nÄ±n durum muhakemesi yapmasÄ±, emir ve rapor verme melekelerini geliÅŸtirmek. Her seviyede ateÅŸ ve manevralarÄ±n koordineli olarak kullanÄ±lmasÄ±nÄ± pekiÅŸtirmek. AteÅŸ desteÄŸinin ateÅŸ destek koordinasyon merkezine kadar bÃ¼tÃ¼n faaliyetlerini planlamak, kritik lider ve personeli eÄŸitmektir. Havadan atma harekatÄ± icra etmek, envanterde mevcut olan, yeni giren veya savunma sanayisinde geliÅŸtirilmekte olan harp silah ve araÃ§larÄ±nÄ±n kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nda performansÄ±nÄ± denemek derin kar ve ÅŸiddetli soÄŸuklarda muharebe konusundaki tecrÃ¼beli dost ve mÃ¼ttefik Ã¼lkelerle takdir usuller ve teÃ§hizat konularÄ±nda bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunmaktÄ±r. 'KÄ±ÅŸ 2021 TatbikatÄ±'na Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Ã§eÅŸitli birlik ve unsurlarÄ± katÄ±lmaktadÄ±r. Tatbikata ayrÄ±ca dost ve kardeÅŸ Azerbaycan SilahlÄ± Kuvvetleri'nin Ã§eÅŸitli birlik ve unsurlarÄ± iÅŸtirak etmektedir. TatbikatÄ±mÄ±za bugÃ¼n itibarÄ±ylaÂ toplamda 1268 personel katÄ±lmakta, 190 deÄŸiÅŸik cinste araÃ§ ve 218 farklÄ± cins ve Ã§apta silah kullanÄ±lmaktadÄ±r. Tatbikatta ayrÄ±ca 8 kamu kuruluÅŸu fiil olarak iÅŸtirak etmektedir."



14'Ã¼ncÃ¼ Mekanize Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki brifing sonrasÄ± basÄ±n mensuplarÄ±, Cumhuriyet kÃ¶yÃ¼ mevkisindeki tatbikat alanÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Burada komuta merkezini gezen gazetecilere, bugÃ¼n yapÄ±lacak tatbikat hakkÄ±nda bilgi verildi.