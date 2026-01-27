×
Son yılların en fazla kar yağışı görüldü! Dondurucu soğuklarda hayvanları böyle besliyorlar

Dondurucu soğuklarda, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde besiciler, karın üzerine ot sererek küçükbaş hayvanları besliyor. Besicilerden Habip Altan, "Bu sene önceki senelerden daha zor ama işimizi severek yapıyoruz" dedi.

Son yılların en fazla kar yağışının görüldüğü ilçede dondurucu soğuklar, kırsalda hayvancılık yapan vatandaşların işini daha da zorlaştırıyor.

Kumluca köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, zorlu kış koşullarıyla mücadele ediyor.

Geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelere düştüğü bölgede besiciler, 1 metreyi bulan karda hayvanlarının ot, saman ve su ihtiyacını günlük karşılıyor.

Besicilerin bir kısmı ezdikleri karın üzerinde bir kısmı da zorlu hava koşulları nedeniyle kızaklarla evlerinin bahçesine taşıdıkları otlarla hayvanlarını besliyor.

"KALIN ELBİSELER GİYEREK HAYVANLARIN BAŞINDA BEKLİYORUZ"

Besicilerden Habip Altan, önceki yıllara göre bu sene karın daha fazla yağdığını söyledi.

Soğuk hava ve tipide zorlandıklarını belirten Altan, şöyle konuştu:

"Kış zorlu ve sert geçiyor. Hayvanlarımıza arpa, saman, ot veriyoruz. Kar eriyinceye kadar bu şekilde çalışıyoruz. Bu sene önceki senelerden daha zor ama işimizi severek yapıyoruz. Hayvanlara sabah ve akşamları 2 defa ot veriyoruz, yeni doğan hayvanlara 4 defa veriyoruz. Hava sıcaklığı bazen sıfırın altında 25 dereceyi buluyor. Kalın elbiseler giyerek hayvanların başında bekliyoruz."

Bulut Kaya da yaz aylarında hayvanları yaylaya götürdüklerini, kışın da karın üzerinde ot vererek beslediklerini anlattı.

