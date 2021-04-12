Son yılların en büyük çetelerinden biri çökertildi! Naklen baskın

Ankara Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, piyasaya uyuşturucu veren bir çeteyi takibe aldı. Yaklaşık 8 aylık takibin ardından ise Ahmet Kaş’ın liderliğini yaptığı çeteye 8 ilde eşzamanlı operasyon yaptı. Lider kadrosunun tamamı akraba olan çetenin, İstanbul’da merdiven altı bir atölyede haftada 150 kilo sentetik uyuşturucu bonzai ürettiği belirlendi. Çetenin sadece ürettiği bonzaiden haftalık 250 bin lira gelir elde ettiği kaydedildi.

KAPIYA TESLİM UYUŞTURUCU

Çetenin, ürettiği uyuşturucuyu ise kuryeler aracılığıyla “kapıya teslim” şeklinde piyasaya sürdüğü ortaya çıktı. Bunun için de motorcu kuryeler kullanıldığı, kuryelerin, çeteden günlük 750 ile 2 bin lira arasında ücret aldığı anlaşıldı. Aralarında çok bilinen paket servisi yapan şirketlerde çalışanların da bulunduğu 13 motorlu kurye operasyon kapsamında gözaltına alındı. Pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde bile kuryelerin “kapıya teslim” uyuşturucu servisine devam ettiği de belirlendi. Kuryelerin çalıştığı şirketlere de bilgi aktarıldı. Çetenin, 81 ile uyuşturucu paketlerini kargo şirketleri üzerinden veya paketleyerek şehirlerarası otobüslerle gönderdikleri belirlendi. Yüksek miktarlı uyuşturucunun ise özel araçlarla şehirlerarası gönderildiği ortaya çıktı. Narkotik ekipleri, çetenin uyuşturucu sevkıyatını havadan dron ile takip etti.











YABANCI UYRUKLU BEKÇİLER

İddiaya göre, uyuşturucu çetesinin, atölyede ürettiği “bonzai” hapları farklı bölgelerdeki zula evlerde sakladığı tespit edildi. Bu evlerin güvenliği için de yabancı uyruklu kişilerin bekçi olarak işe alındığı ortaya çıktı. Aralarında Afgan, Irak ve Suriyelilerin bulunduğu yabancı uyruklu kişilerin, bekçilik yaptıkları zulalar için çeteden günlük kişi başı 50 ila 100 lira arasında para aldığı öğrenildi. Operasyonda, zulalarda bekçilik yapan 9 yabancı uyruklu kişi de yakalandı.

79 KİLO BONZAİ

Operasyonda çetenin ev ve işyeri aramalarında 79 kilo 967 gram bonzai, 2 kilo eroin, 13 gram kokain, 4 kilo 282 gram metamfetamin, 30 kilo esrar, ecstasy, skunk maddesi, 5 hassas terazi, 8 tabanca, sahte kimlikler, uyuşturucu satışında elde edilen 122 bin lira, 325 dolar ele geçirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE SÖZDE VERGİ

Çete, esrar ve metamfetamin adlı uyuşturucuyu İran ve Irak’tan yasadışı yollardan Türkiye’ye sokuyordu. Çetenin, sınırdan yasadışı yollardan getirdiği uyuşturucu ile Doğu ve Güneydoğu’dan alarak batı illerine getirdiği esrar için ise terör örgütü PKK’ya sözde vergi adı altında pay verdiği belirlendi. Operasyonda uyuşturucu satıcılarının evlerinde çok sayıda PKK ile bağlantılı delillere, örgütsel dökümanlara da ulaşıldı.

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