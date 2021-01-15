Son yağışlar etkili oldu! İşte İstanbul'da barajların doluluk oranı

İstanbul'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Kentte birkaç gündür süren yağışlı hava, gece saatlerinde bazı yüksek bölgelerde kar şeklinde devam ediyor.

Başakşehir ve Arnavutköy'de kar yağışı etkisini gösteriyor. Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde de sulu kar görülüyor. Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca Tepesi'nde yoğun kar etkili olurken, bazı bölgelerde sulu kar ve yağmur gözleniyor.

Ana yollarda kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem alan Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışmalara başladı.

VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI

Dün geceden itibaren başlayan kar yağışı sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Günlerdir beklenen kar yağışı dün gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Şehrin bazı noktaları tamamen beyaza bürünürken işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Kar yağışının etkili olduğu yerlerde vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekerken otobüs duraklarının kalabalık olduğu görüldü.

Sabah işe gitmek için evinden çıkan Serkan Türkyilmaz," Güne karla uyandık işe gitmek için evden çıktım. Bereket yağıyor inşallah daha fazla yağar " dedi.

Hatice Kılıç, "Mutluyuz uzun süredir bekliyorduk .barajlarımız dolmuş olacak sabah kalkınca bu manzara ile karşılaşmak çok keyifli çocuklar içinde mutluyum onlarda karin yağmasını dört gözle beklediklerini biliyorum " ifadelerini kullandı.

Cem Şişman ise, "En son 2017 de kar yağısı olmuştu çok uzun süredir bekliyorduk. Barajlarımız için verimli olacağını düşünüyorum İnşallah bir süre daha böyle devam" şeklinde konuştu.

İSTANBUL'DA BARAJLARIN DOLULUK ORANI

Öte yandan, İSKİ Genel Müdürlüğü resmi Twitter hesabından İstanbul'daki barajların doluluk oranına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. İSKİ'nin bugünkü paylaşımında "15 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %28,03" ifadelerine yer verildi.

İSKİ'nin son paylaşımları şöyle:

13 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 615 bin metreküp

14 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %26,92

14 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 665 bin metreküp

15 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %28,03

İSTANBUL'DA GÜNLÜK 2.7 MİLYON METREKÜP SU TÜKETİLİYOR

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı son yağışlarla 200 milyon metreküp seviyesine yükseldi. Son yağışlar öncesinde ise su miktarı 166 milyon metreküpe kadar gerilemişti.

İstanbul'da kış döneminde günlük ortalama 2,7 milyon metreküp su tüketiliyor.

Öte yandan İstanbul'a su sağlayan kaynaklardan Yeşilçay ve Melen'den 2020'de 501 milyon 395 bin metreküp su alındığı bildirildi. Kuraklık sebebiyle barajlardaki su miktarının kritik seviyelere inmesiyle bu kaynaklardan alınan su, yaklaşık 6 aylık su tüketimine eşit seviyede oldu.

Barajlardaki doluluk oranı, 13 Ocak tarihi baz alındığında 2005'te yüzde 43,15, 2006'da yüzde 82,19, 2007'de yüzde 56,15, 2008'de yüzde 25,96, 2009'da yüzde 46,69, 2010'da yüzde 94,17, 2011'de yüzde 84,99, 2012'de yüzde 63,07, 2013'te yüzde 67,90, 2014'te yüzde 34,29, 2015'te yüzde 81,26, 2016'da yüzde 65,11, 2017'de yüzde 64,06, 2018'de yüzde 66,26, 2019'da 90,60, 2020'de yüzde 52,80, 2021'de ise yüzde 24,66 olarak gerçekleşti.