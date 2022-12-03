Son uçuştan son kareler

Haberin Devamı

Yunuseli Havalimanı’nda önceki gün saat 13.15’te motor kontrolü yapılan TC-UHY Bristell B23 tipi tek motorlu uçak, saat 13.30’da pist başı yaparak Sakarya’nın Pamukova ilçesine gitmek üzere kalktı.

ORMANA DÜŞTÜ

İçinde pilot Hakan Köksal (54) ile Burcu Sağlam’ın (22) bulunduğu uçak, Pamukova’dan Bursa’ya dönerken 15.30 sıralarında, Osmangazi’deki Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali’nin arazisindeki ormana düştü. Alev alan uçağın enkazında can veren Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı ve yedek parça firması sahibi, 3 çocuk babası Hakan Köksal ile güzellik uzmanı Burcu Sağlam’ın cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Köksal'ın, 4 kişilik uçak lisansını almak üzere Sakarya'ya gittiği, Pamukova'dan Bursa'ya dönüşe geçtikten dakikalar sonra da kazanın gerçekleştiği öğrenildi.

Haberin Devamı

EN ACI PAYLAŞIM

Hakan Köksal ile Burcu Sağlam’dan geriye kazadan dakikalar önce düşen uçağın kokpitinden, sosyal medya hesabından paylaştıkları görüntüler ve fotoğraflar kaldı. Görüntülerde; uçak düşmeden önce Sağlam’ın, kendisini ve çevreyi çektiği anlar yer alıyor. Hakan Köksal, dün Çalı Mahallesi Çalık Halil Camisi’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Burcu Sağlam da Vatan Mahallesi Hacı Bekir Camisi’nde öğle vakti cenaze namazı sonrası defnedildi.

ENKAZ KALDIRILDI

Kaza kırım ve olay yeri inceleme ekiplerinin ormandaki incelemeleri, önceki gece boyunca sürdü. Kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından uçak enkazı, dün 01.30’da olay yerinden kaldırıldı. Uçağın hava muhalefeti nedeniyle mi yoksa teknik arızdan dolayı mı düştüğü araştırılırken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.