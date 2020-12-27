Son toplantının tarihi belli oldu: Kabine toplantısı ne zaman? Gözler Cumhurbaşkanının açıklamasında

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüsle mücadele gündemiyle toplanacak. 2020'nin son kabine toplantısı 28 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek. Toplantı sonrasında gözler alınacak yeni tedbirler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşılacak.

Toplantıda, Çin ve Almanya'dan getirilecek aşılar ile uygulanacak takvime son şekli verilecek.

Koronavirüs aşına karşı kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları ele alınacak.

SON KABİNEDE GERÇEKLEŞEN KARARLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Aralık'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası salgınla mücadele kapsamında 31 Aralık Perşembe saat 21.00’den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00’e kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması olacağını duyurdu.

Erdoğan esnafa da toplam 5 milyar lirayı bulan destek paketi açıkladı. Üç ay 500-750 lira kira desteği yapılacak. Esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, kuaför gibi birçok kesimin faydalanacağını belirten Erdoğan’ın açıklamaları şöyle;

Elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlaması, 31 Aralık Perşembe saat 21.00’den, 4 Ocak saat 05.00’e kadar kesintisiz uygulanacaktır. Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç, faaliyetlerini sürdürebilecektir.

Yıl sonuna kadar yüzde 20’den yüzde 10’a indirdiğimiz gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranı uygulama süresini 1 Haziran’a kadar uzatıyoruz.

Yüzde 18’den yüzde 8’e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını da 1 Haziran’a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam ediyoruz.

Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi ile pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır.

İşyeri kira olan esnafımıza yine 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız.