ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2020 - 10:01,
'Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmak yok'
JANDARMA Genel Komutanlığı, zorlu kış şartlarında operasyona çıkan asker komandoların fotoğrafını paylaşarak, "Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmak yok, yorulmak yok!" mesajını paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter hesabından, Van'ın Gürpınar ilçesinde karla kaplı arazide operasyona çıkan komandoların fotoğrafını paylaştı. Mesajda, "Milletimize sözümüz var! Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmak yok, yorulmak yok!" ifadelerine yer verildi.
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