MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmak yok'
GeriGündem 'Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmak yok'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2020 - 10:01,Son Güncelleme:/

'Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmak yok'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmak yok'
Abone Olgoogle-news

JANDARMA Genel Komutanlığı, zorlu kış şartlarında operasyona çıkan asker komandoların fotoğrafını paylaşarak, "Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmak yok, yorulmak yok!" mesajını paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter hesabından, Van'ın Gürpınar ilçesinde karla kaplı arazide operasyona çıkan komandoların fotoğrafını paylaştı. Mesajda, "Milletimize sözümüz var! Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmak yok, yorulmak yok!" ifadelerine yer verildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle