Son tabliyeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan koydu... Çanakkale 1915'te iki yaka birleşti

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan Çanakkale’de düzenlenen tabliye koyma törenine helikopterle geldi. Tören alanına inmeden önce köprünün üzerinde tur atarak çalışmaları inceledi. Yetkililerden yaklaşık 1 saat brifing alan ve köprünün üzerine çıkarak incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törendeki konuşmasında özetle şunları söyledi:

KESİNTİSİZ ULAŞIM

“Önümüzdeki yılın 18 Mart’ında, yani Çanakkale Deniz Zaferimizin 106. yıldönümünde köprümüzü ve Malkara’ya kadar uzanan 101 kilometrelik otoyolu hizmete açacağız. Marmara bölgemizi çepeçevre kuşatan otoyol projemizin bu önemli ayağını inşallah başarıyla tamamlamak üzereyiz. Bu büyük projeyle, İstanbul Havalimanı’ndan yola çıkıp Avrupa Yakası’ndan devam ettiğinizde Çatalca-Malkara-1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden Savaştepe’ye, oradan da İzmir’e kadar ulaşmak mümkün olacak. İstanbul’dan havalimanından yola çıkıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden Anadolu istikametine devam ettiğinizde de, Osmangazi Köprüsü-Bursa- Susurluk hattıyla yine Savaştepe’ye ve İzmir’e ulaşılabilecek. Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale tasarımı, mühendisliği, inşası ve ülkemize kazandırdığı teknik birikimiyle gerçekten önemli bir eserdir. Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline dönüşen bu köprü büyük ve güçlü Türkiye hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın ispatıdır. ‘Yap, İşlet, Devret’ modeliyle inşa edilen bu köprüyle Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştirmiş oluyor.

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3 KITANIN YOLLARI BİZDEN GEÇİYOR

Artık 3 kıtadaki tüm kara, deniz, demir, havayollarının ülkemizden ve elbette boğazlarımızdan geçmeye başladığı bir döneme giriyoruz. Bu anlayışla otoyollarımız, bölünmüş yollarımız, köprülerimiz ve tünellerimizle kara yollarımızın standartlarını yükselttik.

Dünyanın en büyük yolcu ve yük merkezi olma yolunda ilerleyen İstanbul Havalimanı başta olmak üzere 56 havalimanımızla, havalimanlarımızı yaygınlaştırdık, geliştirdik. Yat limanları, konteyner limanlarıyla, deniz yollarımızın kapasitelerini arttırdık. İnşallah Kanal İstanbul ile de devrim niteliğinde bir atılımı daha hayata geçireceğiz.”

SEMBOLLERİN KÖPRÜSÜ

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1915 Çanakkale Köprüsü’nün iki çelik kulesi arasındaki 2023 metrelik orta açıklık Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına, 318 metrelik çelik kuleler 18 Mart Deniz zaferine, kulelerin üzerine yerleştirilecek top mermileri ise Seyit Onbaşı’nın namluya sürmek için sırtında taşıdığı top mermilerine ve zafere atıf yapıyor. Kulelerden birinin kırmızı, birinin beyaz olarak aydınlatılacak ve boyanacak olması bayrağımızı temsil ediyor. Ayrıca bağ kirişlerindeki nervürlerde Türk-İslam sanatı motifleri yer alacak. Köprü için yapılacak viyadük ayakları ise Çanakkale Şehitler Abidesi’ni andıracak.

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18 MART 2022’DE AÇILACAK

1915 Çanakkale Köprüsü’nün temeli 18 Mart 2017’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. O günden beri 5 bin 24 kişi vardiyalar halinde 24 saat aralıksız çalıştı. Köprünün zeminini oluşturacak 87 tabliyeden 81’inin montajı tamamlandı. Kalan 6 tabliye, 2 blok halinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yerleştirildi. Tabliyelerin yerleştirilmesinin hemen ardından asfaltlama, korkuluk ve trafik düzenlemeleri başlayacak. Çanakkale Boğazı geçiş süresini 6 dakikaya indirecek olan köprü, Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümüne denk gelen, 18 Mart 2022 tarihinde hizmete açılacak.

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MARMARA OTOYOLU’NUN PARÇASI

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, Malkara ile Çanakkale arasında 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de içeren 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolundan oluşuyor. Bu proje aynı zamanda 324 kilometrelik Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi’nin bir parçası.

‘BİGA’DAN MEYDAN OKUYORUM KANAL İSTANBUL’U DA YAPACAĞIZ’

Çanakkale’deki toplam 35 hizmet ve eserin toplu açılışını da Biga’da düzenlenen törenle yapan Erdoğan, buradan muhalefete meydan okudu: “Üzerimize gelen hayasız akınlar hala durmadı. Durmayacak da görünüyor. Biraz sonra gideceğimiz Troya’nın sembolü olduğu binlerce yıllık mücadele hala bitmemiştir. Buralardaki 700 yıla yaklaşan varlığımızı kabullenemeyenlerin bizi Boğaz’ın her iki yakasından kazıyıp atma emelleri hala sona ermemiştir. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yükselişini de içleri kan ağlayarak izleyenler var. Çanakkale’deki bu köprünün inşasını engelleyemediklerini görünce içlerindeki tüm kini ve nefreti Kanal İstanbul projesine yönlendirdiler. Yerlisi ve yabancısıyla tüm yatırımcıları tehdit ederek ülkemizin kalkınmasını engellemek için canhıraş bir gayret içerisindeler. İşte buradan, Biga’dan meydan okuyorum. Nasıl her alanda yüzlerce projeyi ülkemize kazandırdıysak, 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de tamamlıyoruz, tamamlayacağız.

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LÜTFÜ TÜRKKAN’IN DOKUNULMAZLIĞI

Karadeniz’deki doğalgazı da milletimizin hizmetine sunacağız. Akdeniz’deki, Ege’deki çıkarlarımızı da sonuna kadar koruyacağız. Kanal İstanbul’u da inşa edeceğiz. Önümüze kurulan tuzakları birer birer bozup dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına da gireceğiz. Varsın Türkiye düşmanları hasetlerinden çatlasın. Bu CHP, bu İP, HDP hep birlikte terör örgütü PKK’nın yandaşlarıdır. Bunlar onlarla beraber yol yürüyor. Biz de Cumhur İttifakı olarak MHP ile birlikte yolumuza devam ediyoruz. Biz bu vatanı sevenlerle, bu milleti sevenlerle beraberiz. Şehitlerine, şehit yakınlarına küfretmeyi olgunlukla karşılayanlardan milletimiz hesabını sandıkta sormakta kalmayıp onları sokağa da çıkamaz hale getirecektir. Şu anda şehitlerimize bu saygısızlığı yapanı dokunulmazlığını kaldırmak üzere Meclis’e gönderdik.