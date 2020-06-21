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Musa KESLER
Haber Giriş: 21.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Son Sümer Kraliçesi 107 yaşında

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Son Sümer Kraliçesi 107 yaşında
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Sümerler konusunda tüm dünyada otorite olarak kabul edilen ve bu nedenle ‘Son Sümer Kraliçesi’ olarak anılan Prof. Dr. İlmiye Çığ 107 yaşına girdi.

Muazzez İlmiye Çığ 1936’da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’ne girdi. Hititoloji okumaya başladı. Hitler idaresindeki Almanya’dan kaçan profesörlerden Sümer, Akad ve diğer Mezopotamya medeniyetlerinin derslerini aldı. 1940 yılında mezun olduğunda o zamanki adıyla İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi’nde uzman olarak işe başladı. Burada çalıştığı 31 yıl boyunca Sümer, Akad ve Hitit dillerinde yazılmış onbinlerce tablet üzerinde çalıştı. İstanbul Arkeoloji Müzesi’ni Sümeroloji ve Hititoloji açısından dünyadaki benzerleriyle rakip olacak bir konuma getirdi. Emekli olduktan sonra da çalışmalarına devam etti. Amerika’da yaptığı çalışmalarla Sümer edebiyatına ait yeni metinleri literatüre kazandırdı.

ONBİNLERCE TABLET 20’YE YAKIN ESER

Önüne çıkan hiçbir zorluk onu yıldırmadı. “Tarih Sümer’de Başlar” kitabını tercüme edip Türkiye’de bastırmaya çalıştı. 15 dile çevrilmiş eseri Türkçe’ye çevirdikten sonra yayınevine götürmüştü. Yayınevi yetkilisi, “Bassak acaba okuyan, ilgilenen olur mu?” diye burun kıvırmıştı. Bu harekete çok kırılmış ve tercümesini Türk Tarih Kurumu’na teslim etmişti. Onbinlerce belge ve tabletin çevirileri ve incelemelerinin yanı sıra 20’ye yakın eser verdi. Ömrü ‘ilim’ öğrenerek ve öğreterek geçti.

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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