Son suikastçının itirafları: Saldırıda ateş açtım

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15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik 37 kişilik suikast timinde yer alan eski yüzbaşı Burkay Karatepe, 10 yıl sonra Afyonkarahisar’da yakalandı. Karatepe, Emniyet Terörle Mücadele Şubesi’nde (TEM) verdiği ifadesinde örgüte nasıl katıldığını, darbe girişiminde suikast timinde nasıl yer aldığını detaylarıyla anlattı. Karatepe ifadesinde özetle şunları söyledi:

GÜLEN İLE GÖRÜŞTÜM

“1998 yılında örgüte dahil oldum, sorumlu örgüt abisiyle yüz yüze eğitimler aldım. Maltepe Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu döneminde örgütün mahrem yapılanmasını öğrenerek verilen talimatlar doğrultusunda hareket ettim. Gizlilik kurallarına uyup örgütsel emirleri yerine getirdim. Bu süreçte örgüt içerisinde ‘Selim’ kod adını kullanmaya başladım. Mesleğe başladıktan sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki bilgileri bağlı olduğum mahrem imama aktarıyordum. ABD’deki görevim esnasında örgüt elebaşısı Gülen ile görüştüm. Örgüt içi yönlendirmeyle evlendim.”

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SAHTE ADI: SALİH USTA

Darbe öncesi mahrem imamlarla görüşmeler yaptığını da belirten Karatepe, “Darbe girişimi öncesinde İstanbul’da yapılan örgütsel toplantılara katılarak suikast timine dahil edildim. 15 Temmuz gecesi İzmir Çiğli’den hareket eden timle birlikte Marmaris’e geçtik. Cumhurbaşkanı konutuna yönelik saldırı sırasında koruma polislerinin hedef alındığı silahlı ve bombalı saldırıda bizzat yer aldım, ateş açtım. Darbe girişiminin başarısız olması üzerine sahte kimlikle ‘Salih Usta’ adını kullanarak 7 yıl boyunca Afyonkarahisar’da gizlendim. Yakalanmamak için yabancı uyruklu şahısların kimlik ve internet hatlarını kullandım. Ailem ile e-posta üzerinden haberleştim” ifadelerini kullandı.

BAKANLIK: İTİRAF ETTİ

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde suçlarını itiraf ettiği belirtilerek özetle şöyle denildi: “Şüpheli ifadesinde darbe girişimi öncesinde İstanbul’da düzenlenen örgütsel toplantılara katılarak suikast timine dahil edildiğini, 15 Temmuz gecesi İzmir Çiğli’den hareket eden timle birlikte Marmaris’te Sayın Cumhurbaşkanımızın konutuna yönelik gerçekleştirilen, koruma polislerimizin hedef alındığı silahlı ve bombalı saldırıda bizzat yer alarak ateş açtığını itiraf etmiştir.” Ayrıca Karatepe’nin sorguda “Kimden emir aldınız” sorusuna “Sorumlu imamın verdiği talimatlara uyduk. Pişmanım ancak iş işten geçmiş oldu” dedi. Karatepe olayın darbe girişimi olduğunu, Cumhurbaşkanının alınacağını Çiğli’de öğrendiğini de iddia etti.

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2 POLİSİ ŞEHİT ETTİLER

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te konakladığı otele yapılan saldırıda koruma polisi Mehmet Çetin ile Marmaris Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit oldu. Saldırının ardından ormanlık alana kaçan suikast timi, bölgede 17 gün süren arama çalışmalarının ardından yakalandı. Davanın iki numaralı sanığı eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, suikast timini yöneten Özel Kuvvetler üyesi eski binbaşı Şükrü Seymen ve FETÖ’nün “Çiğli üs imamı” olarak anılan “Paşa” lakaplı eski astsubay başçavuş Zekeriya Kuzu’nun da aralarında bulunduğu 31 sanığa 4’er kez, 3 sanığa birer kez ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa ise müebbet hapis cezası verildi.

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GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİYLE ADLİYEDE

GÖZLÜK VE BEREYLE 10 YIL KAÇTI

Burkay Karatepe’nin yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire, Eskişehir ve Afyonkarahisar Emniyet İstihbarat birimleri 6 ay önce yeni bir çalışma başlattı. Çalışmalar, Afyonkarahisar’da yoğunlaştırıldı. Tüm güvenlik kameraları tek tek incelendi. İncelemede sürekli şapka ve bere takan, kameraların az gördüğü alanları tercih eden bir kişi belirlendi. Görüntülerdeki kişinin Karatepe olup olmadığının belirlenmesi için adım adım takip başlatıldı. Bu kişinin Burkay Karatepe olduğu kesinleşince 1 Ağustos’ta kaldığı İnaz Deprem Evleri’ndeki eve baskın yapıldı. Yakalanarak Muğla’ya getirilen Karatepe, dün sabah ‘Cumhurbaşkanına suikast’, ‘yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme (2 defa), ‘yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘kamu malına zarar verme (2 defa)’, ‘mala zarar verme (19 defa)’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘nitelikli yağma’, ‘konut dokunulmazlığının ihlali’ ile diğer suçlardan geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Karatepe, tutuklanarak cezaevine konuldu. - DHA

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TUTUKLANDI

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen darbeci yüzbaşı Burkay Karatepe, tutuklanarak cezaevine gönderildi.