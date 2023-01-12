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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı’nda konuşurken başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği konusunda şu mesajı verdi:

“Hak ve özgürlükleri daha da genişletme irademizin sembolü olan bu düzenlemeyle özellikle acı hatıralarımızın olduğu kılık kıyafet meselesini kesin ve kalıcı bir çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Türk demokrasisinin olgunluk seviyesini de gösterecek bu önemli teklif konusunda Meclisimizin gerekli adımı atacağına yürekten inanıyorum. Şayet Meclisimiz üzerine düşeni yerine getirmezse elbette son sözü milli irade söyleyecek, son kararı milletimizin bizatihi kendisi verecektir. Hangi siyasi partiden olursa olsun hiçbir milletvekilimizin sorumluluktan kaçarak böyle ağır bir vebalin altına girmeyeceğini düşünüyorum. Türkiye Yüzyılı’na demokrasi ve kalkınma eksiklerimizi tamamlamış, çok daha büyük hedeflere yönelmiş olarak güçlü bir başlangıç yapmakta kararlıyız.”

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Erdoğan konuşmasında göç ve insan hakları konusunda da Batı’yı şöyle eleştirdi:

VİCDANINI YİTİREN ÜLKELER GÖRDÜK

“Bugün ‘gelişmiş’ diye ifade edilen ülkelerin salgın döneminde sadece kendilerini korumak adına sergiledikleri bencillikleri utançla hatırlıyoruz. Aşı ve maske gibi salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerin nasıl bir rekabet unsuru haline dönüştürüldüğünü halen unutmadık. Hatta bu süreçte kendi halkları içindeki dezavantajlı kesimleri dahi hizmet yelpazesinin dışında tutacak kadar vicdanını yitiren ülkeler gördük.

KORKUNÇ BOYUTLARA ULAŞTI

Salgının da etkisiyle kültürel ırkçılık, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı gibi nefret suçları özellikle Batı toplumlarında korkunç boyutlara ulaştı. Bazı medya kuruluşları ve siyasetçilerin de ateşe benzin döktüklerine şahit oluyoruz. Milyonlarca Müslüman’ın temel özgürlüklerinin ayaklar altına alındığı, ifade hürriyeti kisvesi altında kutsallarının aşağılandığı, inançlarının bir tehdit kaynağı olarak gösterildiği vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Hemen her gün gazetelerde, ibadethaneleri, yabancılara ait işyerlerini, sivil toplum kuruluşlarını hedef alan bir şiddet eyleminin haberini okuyoruz. Kendi güvenlik ve refahları dışında hiçbir şeyi önemsemeyenlerin çifte standardı fiyakalı sloganlarla yasak savma kabilinden tavırlarla örtülemeyecek hale gelmiştir.”

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AFGANİSTAN’DA KIZLAR OKUMALI

Erdoğan Afganistan’da Taliban’ın uygulamalarını eleştirirken şöyle dedi: “Afganistan’da son dönemdeki başörtülü kızların üniversitelerde, okullarda okutulmasını engelleme anlayışını biz gayriinsani ve gayri İslami buluyoruz. Bir defa bizim dinimizde böyle bir şey yok. Bu kızlar buralarda eğitim-öğretimini almalıdır. Onlara mâni bir şeyi kimse bize İslam’la tanımlamasın. İslam böyle bir şeyi kabul etmiyor, tam aksine ‘ilmi tahsis edin’ diyen bir dinin mensuplarıyız. Böyle bir şeyi yapamazsınız. Bu işin takipçisiyiz, takipçisi olacağız.”

SURİYE’YE DÖNÜŞLER HIZLANIYOR

“Suriye’nin kuzeyinde güvenlik ortamı iyileştikçe ülkemizdeki Suriyelilerin gönüllü olarak evlerine geri dönüşleri hızlanmaktadır. Terörden temizleyerek emniyetli hale getirdiğimiz bölgelere şimdiye kadar ülkemizden yaklaşık 550 bin sığınmacı geri dönmüştür. Rusya, Suriye ve Türkiye olarak bir süredir yürüttüğümüz diplomatik temaslar meyvesini verdikçe bu sayılar daha da artacaktır.”

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BATI’YA: HAYDUTLARIN SIĞINAĞI OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üzülerek ifade etmek isterim ki; bugün NATO’da, Avrupa Konseyi’nde veya BM çatısı altında beraber olduğumuz bazı ülkeler Türk adaletinden kaçan haydutların sığınağı haline dönüşmüştür” dedikten sonra şöyle devam etti: “Terör suçlularının yargıya hesap vermesi konusunda maalesef kayda değer ve somut sonuçlar doğuran hiçbir çaba harcanmıyor. Bilindiği gibi 15 Temmuz gecesi 252 vatandaşımızı katleden, Meclisimizi ve Cumhurbaşkanlığı binasını bombalayan FETÖ’nün elebaşı Amerika’dan örgütünü yönetmeye devam edebiliyor.

YENİ BİR DÖNEM

Kısa süre önce Fransa’nın başkenti Paris’te yaşanan hadiseler bunun en son örneğini teşkil etmiştir. Bölücü terör örgütü mensupları sadece sokakları, arabaları ve mağazaları ateşe vermekle kalmamış, saldırılarını özellikle işindeki gücündeki insanımızın canına kastetmeye kadar götürmüşlerdir. ‘İyi terörist’, ‘kötü terörist’ ayrımının yanlışlığını bir kez daha gösteren bu olayların terörle mücadelede yeni bir dönemi başlatmasını ümit ediyorum.”

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RUSYA VE UKRAYNA OMBUDSMANLARI AYNI PLATFORMDA

ÊÊ UKRAYNA ve Rusya arasında, insani koridor açılması için Türkiye Ombudmanı Şeref Malkoç başkanlığında iki ülkenin ombudsmanları dün Ankara’da buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da iki ombudsmanla bir araya geldi. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un ev sahipliğindeki dünkü kritik görüşmede, Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova ve Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets buluştu. Görüşmeye daha sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. (Oya ARMUTÇU / ANKARA)