Son sözleri yürek burktu

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Çektiği motosiklet videolarıyla fenomen olan Ceyda Yakova (22), pazertesi günü motosikletiyle Şile’ye gezmeye gitti. Ceyda’nın kullandığı motosiklet, Darlık Mahallesi’ndeki ‘Avlak Virajı’ olarak bilinen mevkide arka lastiği kayınca devrildi. Kaza anında motosikletten savrulan Ceyda Yakova, trafik tabelasının direğine çarparak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ceyda Yakova, hastanede hayatını kaybetti. Genç içerik üreticisinin ölüm haberi, ailesini ve takipçilerini yasa boğdu. Ceyda Yakova’nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alınıp, kılınan cenaze namazının ardından salı günü Ayazağa Mezarlığı’na defnedildi.

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‘VİRAJA BİRAZ HIZLI GİRDİ’

Kaza sonrasında Ceyda Yakova’ya yardım eden olayın tanığı B.Ş., “Biz bir arkadaşımla o yolda sürüşe gitmiştik. Bir süre sonra yolun kenarında oturup mola verdik. Aradan biraz zaman geçti, kadın motorcu arkadaşın viraja girdiğini gördük ama biraz hızlıydı. Viraj içindeyken arka lastiği kaydı ve motosiklet devrildi” dedi.

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Hürriyet’e konuşan acılı anne Melek Boz Yakova, “Akşam saatlerinde hiç tanımadığımız bir numara beni aradı. Ceyda’nın sosyal medya hesabından ulaşıp bulmuş beni. Kaza anında da yanındaymış kızımın. Ceyda’nın kaza yaptığını ve iyi olduğunu söyledi. Yine de ‘Hastaneye gidin’ dedi bize. Ben Avşa Adası’ndaydım olayın olduğu akşam. O yüzden ilk önce Ceyda’nın bir arkadaşı gitti hastaneye. Ben de hızlıca hemen yola çıkıp geldim hastaneye. Biz hastaneye gelince hayatını kaybettiğini öğrendik. Sonra bir hanımefendi aradı beni, kaza anında o da yanındaymış Ceyda’nın. Yardımcı olmuş ona. Ceyda kaza sonrasında ‘Canım yanıyor’ demiş onlara” diye konuştu.

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Ailesi ve çevresi tarafından küçük yaşlardan itibaren motosikletlere olan tutkusuyla tanınan Ceyda Yakova’nın nisan ayında da bir kaza geçirdiği öğrenildi. Psikoloji bölümünden yeni mezun olan genç içerik üreticisi Ceyda Yakova’nın, bir dönem Teşvikiye Spor Kulübü’nde voleybolcu olduğu da öğrenildi.