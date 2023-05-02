Son seferde 124 kişi getirildi... Tahliyeler tamamlandı

Haberin Devamı

Sudan’da orduyla paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında üçüncü haftaya giren çatışmalar sürerken Hartum’da çok sayıda sivil de tahliye için bekliyor. Sudan’ın Kızıldeniz’e açılan büyük limanı da tahliye çalışmalarının merkezlerinden biri. Hartum’dan kaçan sivillerle dolu olan liman kentinde Suudi savaş gemileriyle 100 farklı ülkeden en az 5 bin kişi tahliye edildi.

124 KİŞİ DAHA ANKARA’DA

Türkiye de Sudan’da bulunan Türk vatandaşlarının yurda dönüşlerinin sağlanması için 23 Nisan’da tahliye operasyonları başlattı. Dün de 124 Türk, Hava Kuvvetler’ne ait C-130 uçağı ile Ankara’ya getirildi. Dışişleri Bakanlığı, tahliye operasyonlarının, dün tamamlandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Sudan’da bulunan vatandaşlarımızın yurda dönüşlerinin sağlanması amacıyla 23 Nisan 2023 tarihinde başlayan tahliye operasyonlarımız, bugün (1 Mayıs) tamamlanmıştır. 1700’ü aşkın vatandaşımız ile destek talep eden 22 ülkenin 300 civarında vatandaşının Sudan’dan güvenli bir şekilde tahliyesi sağlanmıştır. Kalan vatandaşlarımızdan alınabilecek tahliye talepleri ayrıca değerlendirilecektir” denildi.

Haberin Devamı

MİLYONLARCA SİVİL ATEŞ ALTINDA

- Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülfettah el-Burhan ile orduyla savaşan Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı ve “Hemedti” lakaplı Orgeneral Mohamed Hamdan Dagalo’nun, 100 bin üyeli paramiliter gücün milislerinin orduya katılımında görüş ayrılığı yaşamasıyla 15 Nisan’da başlayan çatışmalarda en az 500 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Ancak gerçek sayının bunun çok üzerinde olduğu sanılıyor. Milyonlarca sivil de Hartum’da çatışan güçlerin arasında mahsur kalmış durumda.