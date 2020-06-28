Son oturum da tamamlandı, YKS süreci sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen ve yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin üniversiteye girebilmek için ter döktüğü sınav maratonu, son oturumun yapılmasıyla sona erdi. Cumartesi günü ilk oturum olan TYT'nin ardından bugün, AYT ve YDT gerçekleşti. Saat 15.45'te başlayan son oturum 17.45'te sona erdi.

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN: YKS’NİN TÜM OTURUMLARI BAŞARIYLA TAMAMLANDI



Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tüm oturumlarının başarıyla tamamlandığını bildirdi.



ÖSYM Başkanı Aygün, YKS’nin bütün oturumlarının tamamlanmasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Aygün, "2020-YKSnin tüm oturumları başarıyla tamamlanmıştır. Bu hassas süreçte, böyle büyük bir organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

40 YAŞINDAN SONRA 2 ÜNİVERSİTE OKUDU

40 yaşından sonra örgün eğitimle üniversite okuduğunu belirten Emine Canyakar, “3'ncü üniversiteyi okumak istiyorum. Yeni bir dil öğrenmek istiyorum. Seviyorum okumayı. Sınav çok zordu. Öncesinde sosyoloji ve mobilya dekorasyon okudum. Çok az İngilizcem ve Arapçam var. Şimdi de Fransızca istiyorum. 40 yaşından sonra örgün öğretimle devam ettim. Şimdi de 50 yaşına giriyorum. 3 tane çocuğum var birbirinden güzel şeyler okuyorlar. Ben de okumak istedim. Yeni bir şey kazanmak her zaman artı. Çocuklarım da çok mutlular bu duruma" dedi.



Öğrencilerden Emir Atasoy da sınavının güzel ve kolay geçtiğini anlattı.

Atasoy, "AYT'den çıktım kendimi denemek için İngilizce'ye de girdim. Bu sınav AYT'den daha kolaydı. Hedefim psikoloji ama dilden iyi bir puan yaparsam dil üzerine de branş seçebilirim. Süre de yeterliydi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınava girdim. Maske ve ıslak mendil dağıttıkları için maskeleri sınavda çıkarıyoruz. Çok rahatsız etmedi. Annem ve babamla geldim. Onlara sarılmak istiyorum." diye konuştu.

Zeynep Fişek de sınavın kolay olduğunu ifade ederek, şunları anlattı:

"Bugün genel anlamda iyi geçti. Yabancı dilde İngilizce branşını yaptım. Eşit ağırlıklı olarak hukuk ve işletme istiyorum. Pandemi sürecinde yapmamız gerekeni yaptık. Çok sorun olmadı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınava girmek çok etkilemedi. Annem ve babam da beni bekliyor."

Emre Başaran ise sınavdaki soruların beklediği gibi olduğunu vurguladı. Yabancı dilde sınava İngilizce'den girdiğine değinen Başaran, "Hedefim İTÜ mühendislik. Sınava çok çalıştım. İnşallah sonuç iyi olur. Emeklerimin karşılığını alırım." dedi.

Berna Tenes de yabancı dil sınavına İngilizce'den girdiğini ve kendini denemek istediğini ifade etti.

Kaan İlbak da ise sınavlarının iyi geçtiğini dile getirerek, "Genel olarak ilk sınav alanımdı. İngilizcemi denemek için girdim. Hedefim bilgisayar mühendisliği. Sınavda öğrenci olarak maskeyi çıkardım koronavirüs tedbirlerinin fazla etkisi olmadı." diye konuştu.