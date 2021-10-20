Son nefesine kadar sancağı bırakmadı

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TEDAVİ gördüğü hastanede, önceki gün 72 yaşında vefat eden BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için dün ilk olarak Hadımköy’deki Baykar Tesisleri’nde helallik alındı. Öğle vakti Fatih Camisi’ndeki törende ise taziyeleri Bayraktar’ın oğulları Selçuk, Ahmet ve Haluk Bayraktar kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan da taziyeler sırasında Bayraktar kardeşlerin yanında bulundu. Özdemir Bayraktar’ın eşi Canan Bayraktar’ı gelinleri yalnız bırakmadı. Sümeyye Bayraktar da kayınvalidesiyle taziyeleri kabul etti.

HEM BABA HEM DAVA ARKADAŞI

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı törende konuşan Selçuk Bayraktar babasını şu sözlerle anlattı: “Babam bir tarafta babamız, bir tarafta dava arkadaşımızdı. Aynı zamanda rehberimiz, ilham kaynağımızdı. İnsansız hava araçları yolculuğuna çıktığımızda, ülkemizin tam bağımsızlığı için, kimsenin ‘Asla yapılamaz. Bizler yapamayız. Ancak yabancılar yapabilir’ dediği dönemde, en ufağından başlayarak bildiği hak yoldan, dosdoğru, dimdik giderek, herkesin inadına, tüm sistemin inadına, 20 senede Allah’ın izniyle ülkemizi bu alanda dünyada lider ülkelerden biri haline getirdi. Ve asla inandığı yoldan, doğrudan, dürüstlükten, namustan bir zerre ödün vermeden bunu gerçekleştirdi ve hepimize bu ruhu aşıladı. Son nefesine kadar, hastaneye götürdüğümüz son 3 ay önceki döneme kadar, hatta hastaneden arada çıkıp yine iş yerine geldi. İşyerinde yatıp kalktı. O asla sancağı bırakmadı. İnanıyoruz ki onun açtığı yolda yetişecek nice eserler çıkacak.”

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AZİZ SANCAR DA ÇELENK YOLLADI

Özdemir Bayraktar’ın tabutuna TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve bakanlar da omuz verdi. Bayraktar’ın cenazesi, doğduğu yer olan Sarıyer’in Garipçe Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedildi. Cenazeye Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar da çelenk gönderdi.

SİYASETÇİLER ASKERLER VE İŞ DÜNYASI TÖRENDE



CENAZE törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bakanlar Fahrettin Koca, Abdulhamit Gül, Adil Karaismailoğlu, Murat Kurum, Lütfi Elvan, Bekir Pakdemirli, Derya Yanık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski Başbakan Tansu Çiller, eski bakanlar Berat Albayrak, Veysel Eroğlu, Ahmet Arslan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, milletvekilleri, belediye başkanları, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören ile kızları Yelda Kalyoncu ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ile vatandaşlar katıldı.

KİM NE DEDİ?

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Ülkesine ve milletine sevdalı, ülkesi ve milleti için hayalleri olan, hedefleri olan bir büyüğümüz. Cumhurbaşkanı’mızın büyük ve güçlü Türkiye davasına, yerlilik ve millilik sevdasına ve milli teknoloji hamlesine çok güçlü şekilde omuz veren bir dava adamı aynı zamanda.”

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler: “Ürettikleri İHA ve SİHA’larımızı, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri olarak her yerde başarıyla, onurla ve gururla kullandık ve kullanmaya da devam edeceğiz.”

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AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: “İnanıyorum ki evlatları Selçuk, Ahmet ve Haluk Beyler onlardan devraldıkları bayrağı daha da ileriye taşıyacaklar.”

Eski Başbakan Tansu Çiller: “Gençlerimiz için çok iyi bir geçmiş hikayesi, hayat hikayesi vardı.”

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören: “Çok değerli bir insandı, kendini vatanına milletine adamış bir insandı. Türk savunma sanayiinin bugünlere gelmesine çok büyük katkısı geçti. Öncelikle vatanını düşünen bir insandı. Ben ailesine, ülkemize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”