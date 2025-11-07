Son nefesinde torununu kurtarıp hayatını kaybetti

×
İzmir'in Ödemiş ilçesinde torunuyla yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin çarptığı Nadire Koç (64), hayatını kaybetti. Koç'un son anda yol kenarına çektiği torunu K.K. (7), yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Zafer Mahallesi Birgi Yolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; okula götürdüğü torunuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Nadire Koç'a, Y.Ş.'nin kullandığı 35 ZFG 60 plakalı beton mikseri çarptı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Nadire Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çarpma anında Koç'un son anda yolun kenarına çektiği torunun K.K. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Koç'un cansız bedeni, Ödemiş Devlet Hastanesi morguna ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Beton mikseri şoförü Y.Ş. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

