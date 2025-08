Son nefesinde ismi fısıldadı

Haberin Devamı

ANTALYA’da Seyit Muhammet Talay (27), sevgilisi A.S. (24) ile ayrıldıktan sonra iddiaya göre kızın ailesi ile aralarında husumet başladı. Talay, 25 Aralık 2024’te A.S.’nin evinin önünden aracıyla geçtiği sırada eski sevgilisi ve kardeşleri ile tartıştı. Genç kızın babası Ömer Sıcak (50) ve aile bireylerinin gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Arbede esnasında Talay bıçaklandı. Talay, babası ve kuzenini arayıp bıçaklandığını söyledi. Hastaneye kaldırılan Talay, hayatını kaybetti. Ömer Sıcak tutuklanırken, kızları A.S. ile D.S. serbest bırakıldı. Sıcak ve kızları A.S, D.S. hakkında ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Tutuklu sanık Ömer Sıcak ile tutuksuz sanıklar A.S. ve D.S., Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Olay günü maktulle yolda karşılaştıklarını belirten A.S., “Babam beni korumak için geldi. Kız kardeşim babamı tuttu. Ben de Muhammet’i araca bindirdim. Seyit araca bindiğinde yaralı değildi. Seyit’in kendi kendini yaraladığını düşünüyorum” dedi.

‘SENİ KİM BIÇAKLADI DİYE SORDUM’

Ömer Sıcak ise “İnfazım vardı, uzak durmaya çalıştım, bahçeye girdim. Seyit’i bıçaklayanın babası ve kardeşleri olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.Duruşmada tanık olarak dinlenen olaya müdahale eden polis memuru, “Seyit’e ‘bıçaklandın mı’ dedim. Bana üzerini gösterdi. Üstündeki elbiseyi kaldırdığında bağırsaklarının dışına çıktığını gördüm. ‘Seni kim bıçakladı’ diye sorduğumda, ‘Ömer Sıcak’ dedi. Ben de şahsın hayati tehlikesi oluştuğundan dolayı 112’nin gelmesini istedim. Sonra şüphelileri gözaltına aldık” dedi.

Mahkeme heyeti, olay yerinde kullanılan bıçağın bulunamaması ve tarafların çelişkili ifadeleri nedeniyle 112 çağrı ve HTS kayıtlarının incelenmesine, sanık Ömer Sıcak’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.