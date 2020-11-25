Son mağdur o oldu... Pamuk alındı, Ateş de alınacak

Samsun’un Havza ilçesinde ‘Pamuk’ adlı köpeğin iki bacağının kesilmesiyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre 3 yaşındaki ‘Pamuk’un ‘Ateş’ adlı 1 yaşında yavrusu var. 13 Kasım’da ‘Ateş’, civardaki bir komşunun ‘özel cins’ olduğu belirtilen iki tavuğunu boğdu. Sahibi Hilmi Saatoğlu da bunun üzerine ‘Ateş’i evin bahçesinde bir direğe bağladı. Ancak ‘Ateş’ bir süre sonra bu ipi kopardı, evden ayrıldı. Annesi ‘Pamuk’ da onun peşinden gitti. Bir süre sonra ‘Ateş’ döndü. Arka ayağı aksıyordu ancak sahibinin “Çok severdim, evlatlarımdan ayırmazdım” dediği ‘Pamuk’ geri gelmedi. Saatoğlu’nun ifadesine göre ‘Ateş’ o süreçte bir gün boyunca bir şey yiyip içmedi. ‘Pamuk’ ise tavukların boğulduğu iddia edilen evin uzağında bulundu. Saatoğlu’nun ifadesine göre iki bacağı da kopmak üzereydi. Sadece deri parçası tutuyordu. Önce belediyeden destek istedi. Daha sonra da komşusunun yardımıyla ‘Pamuk’un ön bacakları kesildi. Bandajladılar ve bandajlar çıkmasın diye de üzerine koli bandı ile sardılar.

PAMUK’U KİM VURDU?

Olay 17 Kasım’da savcılığa bildirildi. Savcılık ‘sahipli hayvana zarar vermek’ suçundan soruşturma başlattı. Veterinerin yaptığı incelemede ‘Pamuk’un bacaklarında saçmalar bulununca tüfekle vurulduğu anlaşıldı. ‘Pamuk’un bulunduğu bölgede ve o bölgeye giden yollarda araştırma yapıldı. Kamera kayıtları toplandı. Tarafların ifadeleri alındı. Şüpheler iki tavuğunun ‘Ateş’ tarafından boğulduğunu iddia eden şahsın üzerindeydi. Ancak suçlamaları kabul etmedi. Bu arada ‘Ateş’in de arka bacağından saçma ile vurulmuş olduğu anlaşıldı. Civardaki kamera kayıtları incelemeye alındı. Olay günü o bölgede alkollü halde tüfekle ateş ettiği tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Daha sonra serbest bırakıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi de serbest bırakıldı. Kamera kayıtları incelenmeye devam ediyor.

PARA CEZASI VERİLDİ

Bu süreçte Hayvanları Koruma Kanunu’na göre köpeğin sahibi Hilmi Saatoğlu ve tedavi amaçlı da olsa bacaklarını kesen Soner adlı komşuya da idari para cezası verildi. Valilik kararıyla Pamuk’un aileden alınmasına karar verildi. ‘Pamuk’un yavrusu ‘Ateş’in de aileden alınması için süreç başlatıldı.

MAL DEĞİL CAN SAYILACAKLAR

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 2018’de ormanlık alanda dört bacağı hunharca kesilmiş yavru köpek yediden yetmişe herkesi üzüntüye boğmuştu. Aradan geçen zaman içerisinde hayvanlara şiddet olayları yine durmak bilmedi. Son olarak Pamuk’un yaşadıkları herkesi isyan ettirdi.

Hayvan Hakları Yasası’nın hayata geçmesi halinde hayvanlara karşı işlenen suçlar TCK’ya göre işlem görecek. TCK’da ‘mal’ olarak görülen hayvanlar ‘can’ olarak tanımlanacak. Böylece hayvanlara yapılan kötü muamele, eziyet, cana yapılmış sayılacak. Çalışmayla kötü muameleye en az iki yıl ve ertelenmeyen, paraya dönüştürülmeyen bir ceza verilecek. Teklifin yasalaşması halinde Pamuk’a şiddet uygulayana iki yıl ceza verilecek.