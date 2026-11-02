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Son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarıyla vurgun: 22 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Dolandırıcılık#Akın Gürlek#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2026 09:34

Adalet Bakanı Akın Gürlek, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularının değiştirilerek yeniden piyasaya sürülmesi, yurt içinde ve yurt dışında satışa sunulmasına yönelik başlatılan soruşturmada 22 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularını değiştirerek yeniden piyasaya sürdüğü tespit edilenlere yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, 22'sinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

Son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarıyla vurgun: 22 şüpheli gözaltına alındı

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, hastaların hayatını tehlikeye atan, şifa umudunu haksız kazanç kapısına dönüştürenlere müsamaha göstermeyeceklerini kaydetti.

Son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarıyla vurgun: 22 şüpheli gözaltına alındı

İnsan hayatını tehlikeye atan, kanserle mücadele eden hastaların tedavi güvenliğini hiçe sayan ve usulsüzlüklerle haksız kazanç sağlamaya çalışan yapılanmalara karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Gürlek, şu bilgileri verdi:

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650 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularının değiştirilerek yeniden piyasaya sürülmesi, yurt içinde ve yurt dışında satışa sunulmasına yönelik suç faaliyetleri mercek altına alınmıştır. Soruşturma kapsamında yürütülen teknik takip, araştırma ve incelemeler sonucunda 3'ü kamu görevlisi olmak üzere 24 şüpheli, 4 şirket ve 5 iş yeri tespit edilmiştir. Yapılan mali incelemelerde, şüpheli kişi ve şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon lira olduğu, söz konusu para hareketlerinin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumsuzluk gösterdiği belirlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezli 11 ilde, 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınmış, 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam etmektedir. Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar ile banka hesaplarına el konulmuştur."

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Son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarıyla vurgun: 22 şüpheli gözaltına alındı

Bakan Gürlek, milletin sağlığını tehdit eden, insan hayatını haksız kazanç uğruna riske atan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

Son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarıyla vurgun: 22 şüpheli gözaltına alındı

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#Dolandırıcılık#Akın Gürlek#Ankara

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