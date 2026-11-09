Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları piyasaya sürenlere ikinci dalga operasyon: 14 kişi gözaltına alındı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının yeni kutu ve prospektüslerle ambalajlanarak yeniden satışa sunulmasına yönelik yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, 2 Kasım'da 11 ilde 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik ilk operasyon gerçekleştirilmiş, 22 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda ele geçirilen dijital materyaller ile MASAK raporunun incelenmesi sonucunda, suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 15 şüpheli ve 3 iş yeri daha tespit edildi.

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Bunun üzerine 9 Kasım’da İstanbul, Antalya ve Kayseri’de 18 ikamet ve 3 iş yeri olmak üzere toplam 21 adrese eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi. Şüphelilerin yakalanması için emniyet güçlerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.