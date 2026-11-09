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Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları piyasaya sürenlere ikinci dalga operasyon: 14 kişi gözaltına alındı

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#Kanser İlaçları#Operasyon#Son Kullanma Tarihi
Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları piyasaya sürenlere ikinci dalga operasyon: 14 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 10:51

Son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının yeni kutu ve prospektüslerle ambalajlanarak yeniden satışa sunulmasıyla ilgili 15 şüpheliye yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının yeni kutu ve prospektüslerle ambalajlanarak yeniden satışa sunulmasına yönelik yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, 2 Kasım'da 11 ilde 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik ilk operasyon gerçekleştirilmiş, 22 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda ele geçirilen dijital materyaller ile MASAK raporunun incelenmesi sonucunda, suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 15 şüpheli ve 3 iş yeri daha tespit edildi.

Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları piyasaya sürenlere ikinci dalga operasyon: 14 kişi gözaltına alındı
İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE OPERASYON

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Bunun üzerine 9 Kasım’da İstanbul, Antalya ve Kayseri’de 18 ikamet ve 3 iş yeri olmak üzere toplam 21 adrese eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi. Şüphelilerin yakalanması için emniyet güçlerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

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#Kanser İlaçları#Operasyon#Son Kullanma Tarihi

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