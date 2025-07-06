Son konuşma

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Sivil havacılık tutkunu olan emekli elektrik mühendisi amatör pilot Mehmet Demirci’nin kullandığı M20J tipi tek motorlu uçak, 2 Temmuz’da saat 18.00 sıralarında Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden havalanmıştı. Uçak Rize-Artvin Havalimanı’na doğru seyrettiği sırada, Kaçkar Dağları yakınlarında düşmüştü. Demirci olay yerinde hayatını kaybetmiş, uçakta yolcu olarak bulunan Hicran Kaya yaralı kurtarılmıştı. 12 saat süren arama - kurtarma çalışmalarında görev alan Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Kaçkar Dağcılık Rafting Kayak Spor İhtisas Kulübü (KDRK) ile İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekiplerinde oluşan 16 kişilik grup, 8 saatlik yürüyüşünün ardından uçak enkazına ulaşmıştı.

‘UÇAĞIN İÇERİSİNDE OLMASAYDI DONARDI’

Uçak enkazına ulaşan ekipten KDRK üyesi dağcı Ali Yılmaz, yaşananları şöyle anlattı: “Çok zor koşullar vardı. Biz yaklaşık 8 saat yürüyerek arama yaptık. Sabah gün aydınlandığında işimiz daha kolaylaşır diye düşünüyorduk ama hava ve sisten dolayı işimiz kolaylaşmadı. Bu sırada kar, dolu ve bazı dönemler yağışlar devam ediyordu. Sabah 6 sıralarında uçağı bulduk. Uçağı görünce herkes koşmaya başladı. Biz helikopter gelene kadar kazazedeyi uçaktan çıkarmadık. Orası soğuk havadan daha güvenliydi. Yaralıyı hayatta tutan tek şey, uçağın içeresinde olmasıydı. Eğer uçaktan çıkmış olsaydı yüzde 99 hipotermiye girerdi. Sıfırın altında bir soğuk vardı. Biz bile dururken çok üşüdük. Yaralı konuşabiliyordu. Bize uçağın düşüş anını anlattı. Pilot, uçağı biraz alçaktan uçurmuş. Pilota, ‘Çok alçaktan gidiyoruz. Biraz yükselmemiz lazım’ demiş. Pilot, ‘Problem olmaz, geçeriz burayı, sıkıntı olmaz’ demiş. Öyle sisin içerisine girmişler. Sisin içine girdikten sonra da kaza gerçekleşmiş. Bugüne kadar aldığımız arama - kurtarma eğitimlerinin bana faydası olduğu için çok mutluyum.”