Son kez omuz omuza

Manisa’da önceki gün jandarma ekipleri, park halindeki bir otomobilin yanında birbirlerinin lise arkadaşı olan Muharrem Zengin (22), kuaför Neşet Dalgın (24), elektronik eşya tamircisi Serkan Zangal (23) ve kuzeni Ümit Zangal’ın (20) cansız bedenlerini bulmuştu. Gençlerden Ümit Zangal’ın boynu kırılarak diğer 3 gencin ise pompalı tüfekle vurularak öldüğü saptandı. Cesetlerin yanında bulunan tüfeğe jandarma el koyarken, 4 gencin cenazeleri otopsi için Adli Tıp’a gönderildi. Yapılan otopside de ilk tespitler doğru çıktı ve gençlerden Ümit Zangal'ın diğerlerinden farklı olarak boynundaki kırık nedeniyle öldüğü kesinleşti. Jandarma, olay yerinde bulunan av tüfeğinin Muharrem Zengin’in zeytin tüccarı babası Suat Zengin'e (47) ait olduğunu ve ruhsatı bulunmadığını tespit etti.

ARKADAŞLARI İÇİN TOPLANMIŞLAR

Gençlerin Amasya'ya askere gidecek ortak bir arkadaşları için, kalabalık bir grup olarak cumartesi günü, Muharrem Zengin'in babasına ait bağ evine gittikleri de ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlar ilerleyen saatlerde ailelerini arayıp bağ evinde kalacaklarını söyledi. Öte yandan aracın da Dalgın'a ait olduğu tespit edildi. Ekipler, olay yeri inceleme çalışmalarına dün de yeniden başladı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) de iz takip ve narkotik köpekleri ile iz sürdü.

‘CUMARTESİ GÖRDÜM GAYET NEŞELİYDİ’

4 gencin cenazeleri ise İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Serkan Zangal, amcasının oğlu Ümit Zangal ve Neşet Dalgın'ın cenazeleri memleketleri Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Muharrem Zengin'in cenazesi ise Ahmetli ilçesinde toprağa verildi. 4 gençten geriye ise birlikte omuz omuza çektirdikleri fotoğraf kaldı. Hayatını kaybeden Muharrem Zengin'in kendisiyle aynı ismi taşıyan dedesi Muharrem Zengin, “Durum bildirilince hemen olay yerine gittim. Gittiğimde hareketsiz yatıyordu. Bulundukları yer de kalabalıktı. Torunumu en son cumartesi günü gördüm. Hiçbir farklılık yoktu. Hatta gayet neşeliydi” dedi.