Son karar günde 7 bin adım

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UZUN yıllardır sağlıklı yaşam için temel önerilerden biri olan günde 10 bin adıma biliminsanlarından güncelleme geldi. The Lancet Public Health dergisinde yayımlanan son araştırmaya göre, günde 7 bin adım atmak erken ölüm riskini yüzde 47 oranında azaltıyor. Ayrıca kanser, demans ve kalp rahatsızlıkları gibi ciddi hastalıkların önlenmesine katkı sağlıyor.

Çok sayıda üniversiteden araştırmacının katıldığı ortak çalışmada dünya genelinde 160 binden fazla yetişkinin sağlık verileri analiz edildi. Araştırma, günde yalnızca

2 bin adım atanlarla kıyaslandığında 7 bin adım atan bireylerin kardiyovasküler hastalık riskinin yüzde 25, kanser riskinin yüzde 6, demans riskinin ise yüzde 38 oranında azaldığını ortaya koydu. Ayrıca depresyon riski de yüzde 22 oranında daha düşük bulundu. Bulgular, 7 bin adımdan sonrasının ise kalp hastalıkları için ek faydalar ortaya koyduğunu gösteriyor.

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10 BİN ADIM BİLİMSEL DEĞİL

Araştırmacılar, 10 bin adım hedefinin bilimsel temeli olmadığını, 1960’larda Japonya’da tanıtılan

‘manpo-kei’ adlı adımsayarla birlikte bir pazarlama stratejisi olarak yayıldığını belirtiyor. Japonca’da ‘10 bin adım ölçer’ anlamına geliyor. Bu rakam zamanla evrensel bir sağlık standardı olarak kabul görse de, bilimsel verilere dayanmıyor. Uzmanlar 7 bin adımın özellikle hareketsiz bireyler için ulaşılabilir ve etkili bir hedef olduğunu vurguluyor.