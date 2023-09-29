Son istilacı Kızıl lokum

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İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, Akdenize Kızıldeniz’den yeni bir tür giriş yaptığını ‘Synodus Randalli’ olarak bilinen bu türe ‘Kızıl lokum’ adını verdiklerini kaydetti. Kızıl lokum adını vermelerinin nedenini, Kızıldeniz kökenli olmasına bağladıklarını kaydeden Prof. Dr. Turan, bu türün daha önce Akdeniz’e gelerek yerleşen gümüş adını verdikleri balık türüne benzediğini ifade etti. Prof. Dr. Turan, “Bu türü Akdeniz’de İskenderun Körfezi girişinde bulduk. Bu tür, Türkiye denizleri ve tüm Akdeniz için çok yeni. Ekonomik olarak değerli bir tür olacağına inanıyoruz. Balıkçılara ekonomik anlamda katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Çünkü benzeri gümüş balığı halk tarafından çok beğeniliyor” dedi.

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TÜRLER ARASI MÜCADELE OLACAKTIR

Prof. Dr. Turan, bu balık türünün de yırtıcı ve saldırgan olduğunu belirtirken, “Atak bir tür ve diğer yerli türlerimize ekolojik anlamda zarar verebilir. İstila eden türler de birbirini tüketebiliyorlar. Aralarında büyük bir mücadele olacaktır” diye konuştu. Turan, Kızıldeniz’den gelen balık türlerinin zaman içerisinde Ege ve Marmara denizine kadar yayıldığını bu tür için de böyle bir risk olduğunu söyledi.