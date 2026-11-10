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Son iki haftada dev bilanço: 76 ilde 1204 uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi

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#Uyuşturucu Operasyonu#Narkotik Ekipleri#Cezaevi
Son iki haftada dev bilanço: 76 ilde 1204 uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 12:49

İçişleri Bakanlığı, narkotik ekiplerinin hava araçları ve dedektör köpeklerle 76 ilde yürüttüğü kapsamlı operasyonun sonuçlarını paylaştı. Milyonlarca hap ve tonlarca zehrin piyasaya sürülmeden ele geçirildiği operasyonlarda yakalanan 2 bini aşkın şüpheliden 1204'ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

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Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde son 2 haftada düzenlenen operasyonlara 2 bin 820 ekip, 4 bin 785 personel katıldı. 14 hava aracı ve 39 narkotik dedektör köpeğinin kullanıldığı operasyonlarda, 2 ton 19 kilo 652 gram uyuşturucu madde ile 5 milyon 36 bin 460 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Son iki haftada dev bilanço: 76 ilde 1204 uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi

2 bin 152 şüpheli yakalandı, 1204'ü tutuklandı, 364'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Açıklamada ayrıca, "Uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak; çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

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#Uyuşturucu Operasyonu#Narkotik Ekipleri#Cezaevi

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