Son iftar Saraçhane’de

Önceki geceyi Saraçhane’de geçiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün öğle saatlerinde tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti. Özel, ramazan ayının son iftarını da Saraçhane’deki, İBB binasının yemekhanesinde yaptı. Özel burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Zor bir sürecin içindeyiz, ortasındayız. Türkiye, yeni bir iktidarı karşılamak üzere doğum sancıları çekiyor. Çok uzun yıllardır süren bir iktidarla vedalaşmak üzere birtakım zorluklar yaşıyor. Pek çoğunuzun payına çok sevdiklerinden ayrı düşmek, onları özlemek, kiminize onlarsız çocuk büyütmek, kiminize evladından ve eşinden ayrı kalmak düştü. Gerçekten işin en zor kısmını burada yakınları cezaevinde olanlar yaşıyor. Sonraki zor kısmını cezaevindeki arkadaşlarımız yaşıyor.

İNŞALLAH KURBAN’DA EŞLER KAVUŞUR

Biz de burada İstanbul özelinde il başkanımızla, partimizin özelinde yönetici arkadaşlarımızla birlikte bir tarafında ayrılık olan, bir tarafında acı olan, bir tarafında direnmek olan bir mücadelenin bir noktasında karınca kararınca katkı sağlamaya çalışıyoruz. Daha önce bir iftar yemeğinde ailelerle buluşmuştuk. Ama son iftarı her şeyin başladığı o günde, yani 19 Mart’ın yıldönümünde birlikte yapmak istedik. Hem belediye meclis grubumuzla hem ailelerimizle hem bürokratlarımızla hem de 19 Mart’ın yıldönümünde Saraçhane’de olmak, Saraçhane’de sizlerle birlikte son iftarımızı açmak istedik. İnşallah Kurban Bayramı’nda eşlerin kavuşmasını, kurbanlık etmeden kavuşmasını temenni ediyoruz.

DAHA ÇOK YOLUMUZ VAR

Ama bu salondaki insanlarla, hepimizin yürüyecek çok yolu var. Başka iftar sofraları olacak. İstanbul’da değil, Ankara’da iftarlarda buluşacağız. Eşleriniz, kardeşleriniz, evlatlarınız buradaki gibi, çok daha mühim görevlerde Ankara’da olacaklar. Hep beraber Türkiye’yi yönetecekler. Biz de onlarla gurur duymaya devam edeceğiz. Ümit ediyorum. Çankaya Köşkü’nde verilecek iftarlarda çok daha mühim mevki ve makamlarda bulunan iftarlarda inşallah Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığında herkesin her birinizin ya da şu an birlikte olmadığınız sevdiklerinizin çok kıymetli görevde olduğu iftarlarda Türkiye’nin yarınlarında birlikte olacağız. O gün ben yine size bugünü hatırlatacağım. Hepinize afiyet olsun. Tuttuğunuz oruçlar, ettiğiniz dualar kabul olsun. Bayramınız kutlu olsun.”

Özel, konuşmasının sonunda iftar programının ardından eşi ve kızı ile bayramı geçirmek üzere Manisa’ya gideceğini söyledi.

CHP’NİN B PLANI OLMAZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ iddialarına ilişkin soruşturmanın birinci yıldönümünde İBB’nin Saraçhane’deki binasında basın kuruluşlarının sorularını yanıtladı. Özel, süreç hakkında şunları söyledi: “CHP’nin B planı olmaz. CHP’nin iktidara gitmek, bunlardan hesap sormak gibi bir A planı olur. Ama A planı içinde biri düşer, öbürü düştüğü yerden bayrağı alır. 19 Mart günü ortaya çıkan tablo, Özgür Özel’e ne yapması gerektiğini söylüyordu. Çünkü Özgür Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partide, onun kurduğu ülkede bir bayrak taşıyor elinde. Hasbelkader eline bir bayrak vermişler, o bayrağı geri düşürmemek görevi. Biz o bayrağı taşıyoruz. Eğer Özgür Özel düşerse, düşmeden bayrağı birine verir, o alır. Ama Özgür Özel’lik değildir mevzu. Mevzu, Türkiye’nin teslim alınamayacak tek kalesindeki yaptığımız vazifedir. O yüzden hiç kimseden korkumuz yok. O yüzden ne yaparlarsa yapsınlar hiçbirimiz teslim olmuyoruz. O yüzden bu millet bizimle. Bizi yenemeyecekler. Asla ve asla onlara teslim olmayacağız. Çünkü bu hikâye teslim olmayanların hikâyesidir. Arkadaşlar teslim olanların hikâyesinden yeniden bir teslim alma hikâyesi yazmaya çalışıyorlar. Biz İstanbul işgal edildiğinde halı serenlerden değil, ‘Geldikleri gibi gidecekler’ diyen akımın temsilcileriyiz.”