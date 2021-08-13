Son halka da kontrol altında

Yangınlarda son durumla ilgili bilgi veren Pakdemirli, “15 gün süren ve tarihimizde gördüğümüz en büyük orman yangınlarını yaşadığımız bu süreçte, son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da ormanın kahramanlarının büyük özverisiyle kontrol altına aldık. Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk. Bu büyük afette aziz milletimizle de orman için tek yürek olduk” dedi.

Pakdemirli, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kendilerine destek veren diğer ülkelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek, “Canımız yandı, nefesimiz yandı. Hep birlikte yeşerteceğiz. Müsterih olun” ifadesini kullandı.

Köyceğiz’deki yangın, ardında küle dönmüş alanlar bıraktı...

EVLERE DÖNÜŞ BAŞLADI

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yangı Mahallesi’ndeki yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Kızılçam ve karaçam ormanının yandığı bölgede, evleri tahliye edilenler ise geri dönmeye başladı. 29 Temmuz’da makilik alanda başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle ormanlık alanlara sıçramış rüzgârın şiddetini artırmasıyla alevler büyümüştü. Yangının ilerlemesi üzerine Çövenli Yaylası ve Otmanlar mahallesinde bulunan bazı evler, tahliye edilmişti.

‘ZOR GÜNLER GEÇİRDİK’

Otmanlar Mahallesi’ndeki evlerine dün geri dönen akrabalarının eşyalarını taşıyan Birol Hazan (36) şunları söyledi: “Otmanlar’da 4-5 gün önce akrabalarımızın eşyalarını tahliye etmiştik. Yangın kontrol altına alındığı için eşyaları geri götürüyoruz, evlerine dönüyorlar. Çok acı bir durum yaşadık. Zor günler geçirdik. Ağaçlar yandı, canlılar öldü. Allah hepimizin yardımcısı olsun.”

YATLAR DEMİR ATTI

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerindeki yangının kontrol altına alınmasının ardından, Aşağı-Yukarı Mazı ile Çökertme mahallelerindeki koylara yatlar ve tekneler geldi.

85 BİN FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Türkiye’nin ilk uydu yer istasyonu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesindeki UHUZAM, 15 günde söndürülebilen büyük orman yangınlarının doğada bıraktığı tahribatı, uyduları aracılığıyla görüntüledi. Yangınlar, Manavgat bölgesinde 300 bin, Bodrum’da 126 bin, Marmaris’te 80 bin ve Güzelbağ çevresinde 65 bin dönüm alana zarar verdi. İTÜ UHUZAM’ın, çalışma yaptığı yerlerde, yaklaşık 85 bin futbol sahası büyüklüğündeki alanın yandığı tespit edildi.

MANAVGAT’TA YANGIN BÖLGELERİ İLAÇLANIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 28 Temmuz’da başlayan orman yangınlarının söndürülmesinin ardından Manavgat, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde salgın hastalıkları yayan sivrisinek, karasinek, hamamböceği gibi haşere böceklere yönelik 32 araç ve 163 personel ile mücadele yürütüyor.

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