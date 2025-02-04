Son günlerdeki depremlerle gündeme gelmişti! Korkulan olacak mı? Uzman isim net konuştu: Böyle bir şey beklemiyoruz

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Ege Denizi'nde 28 Ocak itibarıyla yoğunlaşan sismik hareketlilik sonucunda bölgedeki deprem sayısı 400'ü geçti. Gazi Üniversitesi DEMAR Müdürü Prof. Dr. Samet Arslan, Yunanistan'ın Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaşan depremlere ilişkin, "Ege Denizi'nin oluşumunda zaten deprem serileri var. Haftalar, aylar, hatta yıllar süren depremlere 'deprem fırtınası' diyoruz. Deprem fırtınası ise Ege Denizi ve Ege Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin, Türkiye ve Yunanistan'ın özellikle alışık olduğu bir durum. 2011 yılında yine aynı Santorini Adası'nda ve çevresinde meydana gelen bir deprem var; 7.7- 7.8 şiddetinde bir deprem. Bu depremin süresi yaklaşık olarak 14 ay. 14 ay boyunca sarsıntılar devam etmiş. 14 ayın sonunda da durmuş. Bu Ege'deki olan depremler, bizim iki yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş depreminde olduğu gibi depremler değil. Karakteristik olarak onlardan çok farklı. Buradaki fay hareketi ve deprem kaynağı birazcık farklı. Burası mekanik bir fay hareketi şeklinde değil, volkanik bir hareketlenme ile beraber meydana gelen depremler bunlar. Bu depremler ağırlık olarak 4, 4.5, 5, en fazla 5.5 şiddetindeki depremlerdir. Yıkıcı depremler değildir. Ancak sayıca çok fazla, psikolojik etkisinin çok yüksek olduğu depremlerdir" dedi.

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'ÇEKİLME DEPREMLERLE İLİŞKİLİ DEĞİL'

Prof. Dr. Arslan, İzmir Körfezi kıyılarında suların çekildiği iddiası ve olası tsunami tehlikesiyle ilgili de "Bölge, depremin şu anda meydana geldiği merkeze kuş uçuşu 170 kilometre mesafede. En çok Bodrum'a yakın bildiğim kadarıyla. 150 kilometrelik mesafede, bu büyüklükteki bir depremin oluşturduğu bir tsunami kıyıları etkilemez. Ama bu depremlerin, düşük şiddetle devam edeceği anlamına da gelmiyor. Fakat doğa olaylarını tahmin edebilmek oldukça güç. Dolayısıyla da etkilenmeyeceğini düşünüyoruz. Bugüne kadarki olan hadiselerden suların çekilmesinin bu depremlerle ilişkili olduğunu düşünmüyorum. Ancak bugünlerde güneybatı kıyılarındaki vatandaşlarımızın deniz kenarlarından tedbiren uzak durmalarında fayda var. Özellikle Aydın, Muğla kıyıları İzmir'in daha güneyindeki olan bölgelerdeki kıyılardan biraz daha yükseklere, 2-3 metre daha, 4 metre daha yükseklerdeki yerlerde bulunmalarını öneriyorum. Erken uyarı sistemleri zaten bir yarım saat öncesinden bir tür tsunaminin gelebileceğini haber veriyor" diye konuştu.

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'VATANDAŞLARIMIZIN TEDBİR ALMASINDA FAYDA VAR'

Depremler her ne kadar küçük de olsa 2020'deki İzmir depreminde hasar görmüş ama farkına varılmamış binaların ya da zaten zayıf olan binalarda risk olabileceğini işaret eden Prof. Dr. Arslan, "Küçük de olsa sarsıntılardan dolayı bina içerisindeki çeşitli objelerin, kütüphaneler gibi, gardıroplar gibi düşme riskleri olabilir. Bunlar da yaralanma veya can kayıplarına yol açabilir. Bununla ilgili vatandaşlarımızın tedbir almasında fayda var" dedi.

‘BÖLGEDE VOLKANİK HAREKETLENME OLDUĞU BİLİNİYORDU’

Prof. Dr. Arslan, Santorini Yanardağı'nın patlayabileceği öngörülerine ilişkin de "Ege Denizi’ndeki depremlerin 28 Ocak'ta başladığını biliyoruz. Zannediyorum ilk başladığı anda Atina Teknik Üniversitesi'nin yayımladığı bir rapor vardı bununla ilgili. Bu bölgede, deniz altında bir volkanik hareketlenmenin olduğu aralık ve ocak ayının başlarında biliniyordu ve daha önceden de bir titreşim ve takip sonucunda bir hareketlenmeyi zaten fark etmişler. Dolayısıyla da şimdi adayı boşaltıyorlar. Volkan, deniz tabanına yakın bölgelerde 10 kilometrelik aralıktaki bir bölgede küçük kırılmalara yol açar. Arka arkaya minik minik kırılmalara sebep olur. Bunlar da küçük küçük depremlere sebep oluyor sadece. Dolayısıyla da öyle büyük bir volkanik püskürme gibi bir şey beklemiyoruz" diye konuştu.