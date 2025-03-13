×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son günlerde çok fazla reklamı yapılıyor! Uzmanlar uyardı: Gözünüzü kör edebilir, sosyal medyadaki akıma kapılıp yapmayın

Güncelleme Tarihi:

#Göz Sağlığı#Kırlangıç Otu#Körlük
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 10:36

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Ali Osman Gündoğan, kırlangıç otu sıvısının göze damlatılmasına ilişkin, "Halk arasında 'gözlük kırdıran' otu olarak bilinen bitkinin çok fazla reklamı yapılmakta. Bu damlalar, steril olmayan ortamlarda, doğada göze uygulanmakta. Bu uygulamalarda geriye dönüşsüz kör kalma hatta kornea nakline kadar gidebilir" dedi.

Haberin Devamı

Kırlangıç otu sıvının göze damlatılması sonucu 'gözlüklü kişilerin gözlüklerinden kurtulduğu ve sinüzite iyi geldiği' şeklindeki iddialar gündem oldu. İddiaların yanı sıra sosyal medyada 'şifa dağıtıyoruz' adı altında kırlangıç otu sıvısı reklamları yapıldığı görüldü. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim üyesi Dr. Ali Osman Gündoğan, kırlangıç otu sıvısının göze damlatılmasının körlüğe yol açabileceğini belirtti.

Son günlerde çok fazla reklamı yapılıyor Uzmanlar uyardı: Gözünüzü kör edebilir, sosyal medyadaki akıma kapılıp yapmayın

'HERHANGİ BİR GELİŞME GÖRMEDİK'

Dr. Ali Osman Gündoğan, "Son zamanlarda sosyal medya üzerinde kırlangıç otu dediğimiz, halk arasında 'gözlük kırdıran' otu olarak bilinen bitkinin çok fazla reklamı yapılmakta. Bu mucizevi bir ilaç olarak lanse ediliyor. Bazı sosyal medya mecralarında katarakt, sarı leke, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurlarına iyi geldiği, bunları tedavi ettiği yönünde çok ciddi iddialar atılıyor.

Haberin Devamı

Son günlerde çok fazla reklamı yapılıyor Uzmanlar uyardı: Gözünüzü kör edebilir, sosyal medyadaki akıma kapılıp yapmayın

Bizim bilgimiz dahilinde olmayan takipli hastalarımızdan kendileri gönüllü olarak kırlangıç otunu gözlerine damlattırmışlar, daha sonrasında bizden muayene talep ettiler. Biz de o hastalarımıza normal kontrollerini yaptığımızda, geçmiş dosya kayıtlarını da incelediğimizde muayenelerini karşılaştırdık. Göz numaralarında, kataraktta, göz tansiyonlarında, herhangi bir iyileşme, herhangi bir gelişme görmedik" dedi.

Son günlerde çok fazla reklamı yapılıyor Uzmanlar uyardı: Gözünüzü kör edebilir, sosyal medyadaki akıma kapılıp yapmayın

'BİLİMSEL KANIT YOK'

Dr. Gündoğan, "Bu damlalar, steril olmayan ortamlarda, doğada göze uygulanmakta. İçinde bulunan toksik maddeler nedeniyle göz gibi hassas bir organda tahrişe, enfeksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Kesinlikle sosyal medya akımlarına kapılıp da bunları yapmasınlar. Kesinlikle göz hekimlerine danışmaları gerekmektedir.

Haberin Devamı

Son günlerde çok fazla reklamı yapılıyor Uzmanlar uyardı: Gözünüzü kör edebilir, sosyal medyadaki akıma kapılıp yapmayın

"FAYDA SAĞLADIĞINA DAİR BİLİMSEL KANIT YOK"

Bu uygulamalarda geriye dönüşsüz kör kalma hatta kornea nakline kadar gidebilir. Kırlangıç otunun gözde herhangi bir fayda sağladığıyla alakalı literatürde bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle de bu bitkinin fayda sağladığı bilimsel kanıtı yok" diye konuştu. Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pembe Oltulu ise "Konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir sonuç göremedik. Bu damlatılan materyalin, kuru gözü tedavi ettiği iddia ediliyor. Bu durumda goblet hücrelerinin artması gerekir, araştırmamızda böyle bir veri bulamadık" dedi. 

Haberin Devamı

Son günlerde çok fazla reklamı yapılıyor Uzmanlar uyardı: Gözünüzü kör edebilir, sosyal medyadaki akıma kapılıp yapmayın

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göz Sağlığı#Kırlangıç Otu#Körlük

BAKMADAN GEÇME!