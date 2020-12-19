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Mert Gökhan KOÇ / ANKARA
Haber Giriş: 19.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son güne liderler de katıldı

Mert Gökhan KOÇ
Mert Gökhan KOÇ
mkoc@hurriyet.com.tr
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Mert Gökhan KOÇ
Mert Gökhan KOÇ
mkoc@hurriyet.com.tr
Son güne liderler de katıldı
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2021 yılı bütçesinin tamamı dün TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü.

12 gündür devam eden görüşmelerin son günündeki oturuma yürütme adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan bütçe görüşmelerinde Genel Kurul’da yer aldı. 2021 bütçe kanun teklifi, dün gece 316 kabul oyu ile kabul edildi.

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Mert Gökhan KOÇ
Mert Gökhan KOÇ
mkoc@hurriyet.com.tr
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