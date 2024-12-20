Son gün yerken ilk günü düşünün... Yılbaşı sofrasına tok oturun

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Yılbaşı gecesi sofralar her zamankinden farklıdır. Uzun süre masada kalındığında da yenen yemekler ertesi gün sorun olur. Yeni yılın ilk günü pişmanlık yaşamamak için Uzman Diyetisyen Elif Karacanoğlu yılın son gününe sebzeli ve proteinli kahvaltıyla başlayıp akşam fazla yeme ihtimaline karşılık hareketli olmayı öneriyor.

Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni Karacanoğlu, yılbaşı yemeğine geç başlanması ihtimaline karşı öncesinde tok tutacak bir ara öğün yenmesi gerektiğini söylüyor. Böylece akşam fazla kaçırılmasına engel olunabileceğini söyleyen Karacanoğlu şu ipuçlarını veriyor:



ÖNCE SEBZEYLE BAŞLAYIN

“Yılbaşı yemeğiyle özdeşleşen hindi, en sağlıklı seçenek. Rahatlıkla tüketilebilir. Ayrıca mönüde bulunan sebzeli mezeler ve salatalara öncelik verilmeli. Pilav, börek gibi karbonhidratlı seçeneklerden önce sebze ve proteinli besinlerin tüketilmesi, hamur işlerinde porsiyon kontrolü sağlamanıza yardımcı olur.

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Ara sıcaklar genellikle kızartma olduğu için onlara hayır deyin.

Kuruyemiş tüketirken kendinize küçük bir kasede yiyeceğiniz kadarını ayırın, böylece ne kadar yediğinizi görmüş olacaksınız.

Tatlıda balkabağı, ayva tatlısı veya meyve tercih edin.

ERTESİ GÜN TELAFİSİ MÜMKÜN

Her şeye rağmen yemekler fazla kaçtı, şiş hissediyorsanız ertesi gün bu durumu telafi etmek mümkün. Güne başlarken limonlu su için. Ayrıca kahvaltı öncesi yeşil sebze, salatalık ve elmalarla yapılacak bir içecek tüketmeniz de faydalı olacaktır.” - Hülya YILMAZ